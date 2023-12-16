加拿大渥太華1未成年被控恐怖犯罪 密謀針對猶太人攻擊
加拿大聯邦警察今天指控一名渥太華少年指揮針對猶太人的恐怖活動，並指導爆裂物的使用。
綜合法新社和路透報導，由於被告年紀尚輕，在加拿大依法不得揭露身分資訊，因此有關當局未公布相關細節。
警方今天在聲明中說，這名犯嫌被控「透過傳播與爆裂物有關的教材協助恐怖活動」 ，且「在知情情況下，直接或間接指導他人針對猶太人發動恐怖活動」。
聲明還說，警方持續監控「令人擔憂的暴力極端主義趨勢，以及恐怖分子使用網路活動」。
「環球新聞」（Global News）報導，警方在昨天逮人的現場出動拆彈小組。
代表加拿大各地猶太組織的倡議團體「以色列暨猶太人事務中心」（Centre for Israel and Jewish Affairs）在舊稱推特（Twitter）的X平台上說，感謝有關當局「得以遏阻威脅且沒人受傷」。
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）先前在以哈衝突爆發後警告，加拿大境內的反猶太主義明顯升高。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列，以方說約有1200人死亡。以色列隨後反攻哈瑪斯治下的加薩走廊，加薩衛生部稱近1萬9000人喪生。
有關當局11月說，自以巴衝突爆發以來，加拿大最大城市多倫多（Toronto）反猶太和反穆斯林仇恨犯罪件數暴增。世界各國的官員也對反猶太主義和伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）升高情況示警。
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