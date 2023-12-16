加拿大渥太華1未成年被控恐怖犯罪 密謀針對猶太人攻擊

加拿大聯邦警察16日指控一名渥太華少年指揮針對猶太人的恐怖活動，並指導爆裂物的使用。圖為親巴勒斯坦的示威者15日在渥太華Bayshore購物中心舉牌。（路透）

加拿大 聯邦警察今天指控一名渥太華少年指揮針對猶太 人的恐怖活動，並指導爆裂物的使用。

綜合法新社和路透報導，由於被告年紀尚輕，在加拿大依法不得揭露身分資訊，因此有關當局未公布相關細節。

警方今天在聲明中說，這名犯嫌被控「透過傳播與爆裂物有關的教材協助恐怖活動」 ，且「在知情情況下，直接或間接指導他人針對猶太人發動恐怖活動」。

聲明還說，警方持續監控「令人擔憂的暴力極端主義趨勢，以及恐怖分子使用網路活動」。

「環球新聞」（Global News）報導，警方在昨天逮人的現場出動拆彈小組。

代表加拿大各地猶太組織的倡議團體「以色列 暨猶太人事務中心」（Centre for Israel and Jewish Affairs）在舊稱推特（Twitter）的X平台上說，感謝有關當局「得以遏阻威脅且沒人受傷」。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）先前在以哈衝突爆發後警告，加拿大境內的反猶太主義明顯升高。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列，以方說約有1200人死亡。以色列隨後反攻哈瑪斯治下的加薩走廊，加薩衛生部稱近1萬9000人喪生。

有關當局11月說，自以巴衝突爆發以來，加拿大最大城市多倫多（Toronto）反猶太和反穆斯林仇恨犯罪件數暴增。世界各國的官員也對反猶太主義和伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）升高情況示警。