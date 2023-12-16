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蘇利文訪以施壓 以色列開放人道物資經過加薩邊境關卡

中央社／開羅16日專電
以色列總理辦公室15日表示，政府准許援助物資通過加薩走廊南部的克瑞沙洛關卡。圖為12日在克瑞沙洛關卡等待以色列方檢查的物資車輛。（路透）
以色列總理辦公室15日表示，政府准許援助物資通過加薩走廊南部的克瑞沙洛關卡。圖為12日在克瑞沙洛關卡等待以色列方檢查的物資車輛。（路透）

以色列總理辦公室15日表示，政府准許援助物資通過加薩走廊南部的克瑞沙洛關卡。這是自10月7日巴勒斯坦哈瑪斯集團突襲以色列以來，首次有援助物資直接從以色列進入加薩。

在10月7日以哈戰爭開戰前，位於加薩走廊南部，與以色列和埃及接壤的克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）一直是貨物進出加薩的主要商業路線。

但雙方開戰後，以色列就封鎖這個關卡，迫使人道援助物資只能通過埃及的拉法關卡（Rafah Crossing）進入加薩。

埃及金字塔報（Al Ahram）報導，由於美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）近日訪問以色列時敦促以國官員重新開放關卡，使以色列終於同意。蘇利文說此舉是「重要的一步」。

蘇利文在一份聲明中說：「美國仍致力於擴大與維持向加薩提供人道援助。」

之所以重新開放克瑞沙洛關卡，是為了加快交付人道援助的流程。原本以色列要求將停放在埃及拉法關卡的援助物資，先運到克瑞沙洛關卡檢查，再運回拉法，從拉法進入加薩。現在開放關卡，可縮短物資運輸時間。

報導說，根據與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的協議規定，路線改變後，援助物資的運送量會增加。

以色列政府為求釋放以色列人質，原本與哈瑪斯協議每天可讓200輛卡車載送食物和其他援助物資，從埃及送入加薩。

然而，以以色列目前的安全檢查方式，埃及和加薩間的拉法關卡只能容納一半的容量，也就是100輛卡車。

以色列內閣表示，這項程序屬臨時性，僅適用於從埃及運往加薩的人道援助物資。

自以哈衝突爆發以來，埃及多次呼籲國際社會向以色列施壓，要求以色列保持通往加薩的拉法關卡永久開放，以便向加薩走廊提供援助。

巴勒斯坦衛生部表示，加薩走廊至今有近1萬9000人（多數是婦女和兒童）在這次以哈戰爭中喪生，同時有190萬人（占加薩走廊人口80%）在境內流離失所，無法獲得溫飽。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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