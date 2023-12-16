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普亭將獨立參選 尋求連任俄羅斯總統

中央社莫斯科16日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。（歐新社）
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述兩位親克里姆林宮（Kremlin）的資深國會議員說法報導，俄羅斯總統普亭將以獨立參選人的方式參加明年總統大選，以尋求連任。

路透社報導，掌權已超過20年的普亭（Vladimir Putin）日前宣布會參加明年3月的總統選舉，尋求另一個6年任期。除了擔任俄羅斯總統，普亭也曾任職總理，各界預期他明年能順利連任。

俄羅斯新聞社引述俄國國會議員、執政黨團結俄羅斯黨（United Russia）高層幹部圖爾查克（Andrei Turchak）的說法，普亭不會代表團結俄羅斯黨參選，而是以獨立參選人的形式競選。

另一位支持普亭的正義俄羅斯黨（A Just Russia）資深政治人物米羅諾夫（Sergei Mironov）也說，普亭會獨立參選。

對於現年71歲的普亭而言，這場選舉就像例行公事，他擁有國家、官方媒體支持，且幾乎沒有主流的公眾反對聲音，勢必能夠連任成功。

普亭的支持者認為他恢復國家秩序、民族自尊心，並找回俄羅斯因蘇聯解體引起混亂而失去的部分影響力，他們還認為俄羅斯入侵烏克蘭是合理的。

俄國針對「假新聞」、「使軍隊名譽受損」所設的新法更加深多年來對異議人士的打壓。隨著言論自由持續被限縮，批評俄烏戰爭的人士都被判處多年刑期，或者被迫逃到海外。

俄羅斯 普亭 俄國

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