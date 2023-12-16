以色列軍方：3名人質在加薩遭誤殺 當時手舉白旗

3名人質在加薩走廊（Gaza Strip）遭到以軍誤殺。從左到右分別是：沙姆利茲（Alon Shamriz）、塔拉爾卡（Samer Talalka）、海姆（Yotam Haim）。（美聯社）

以色列 軍方官員今天表示，根據初步調查，3名在加薩 走廊（Gaza Strip）遭到以軍誤殺的人質，事發當時高舉一面白旗。

路透社報導，這名官員指出，事件發生在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯 （Hamas）激烈交戰的西傑亞（Shejaiya）地區，當地的哈瑪斯戰士會身穿平民服裝，並使用欺敵戰術。

以色列官員表示，一位以色列士兵當時看見人質出現在距離以軍部隊數十公尺處，「他們都沒穿上衣，拿著一根棍子，棍子上綁著一塊白布」。

官員說道：「這名士兵感覺受到威脅而開槍。他宣稱對方是恐怖分子，他們（指以色列部隊）於是開火，其中2人當場被擊斃。」

這名官員還說，第3名人質受傷後撤到附近一棟建物內，並從那裡以希伯來語呼救，以軍指揮官立即下達停火命令，但他仍再受到攻擊，最後因此死亡。

以軍昨天確認了3名人質的身分，他們分別是哈瑪斯10月7日跨境突襲以色列時，在卡法阿扎（Kfar Aza）農墾區遭俘虜的海姆（Yotam Haim）和沙姆利茲（Alon Shamriz）。

另一人則是在鄰近的尼爾阿姆（Nir Am）農墾區被綁架的塔拉爾卡（Samer Talalka）。