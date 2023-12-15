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中國國安部收買比利時議員 促擾亂海外挺台會議

中央社倫敦15日綜合外電報導
Image by S K from Pixabay
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英國「金融時報」指出，中國國家安全部官員收買一名比利時極右派議員3年多，還要求這位議員擾亂一場有關台灣的會議，這顯示北京如何發動影響力，以塑造有利於中國的政局。

金融時報（Financial Times）報導，中國國家安全部官員丹尼爾‧吳（Daniel Woo，音譯）曾要求比利時前參議員克雷爾曼（Frank Creyelman），影響歐洲對於中國打壓香港民主及迫害新疆維吾爾人等議題的討論。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）2022年底要訪問中國時，丹尼爾‧吳要求克雷爾曼說服歐洲議會（European Parliament）2名右派議員公開表示美國和英國正在破壞歐洲能源安全。

丹尼爾‧吳在傳給克雷爾曼的簡訊中寫道：「我們目的是分裂美國與歐洲的關係。」

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）、法國「世界報」（Le Monde）和金融時報聯合調查此事，一位西方安全部門消息人士持有丹尼爾‧吳與克雷爾曼於2019年至2022年底往來的簡訊。

丹尼爾‧吳還要求克雷爾曼協助擾亂一場有關台灣的會議，兩人也討論花錢收買一名中間人，去影響一位天主教樞機主教發出不要把COVID-19（2019冠狀病毒疾病）政治化的警告。

前美國中央情報局（CIA）中國分析師、現任喬治城大學（Georgetown University）學者韋德寧（Dennis Wilder）指出：「這反映中國國安部一直認為美國是香港抗議運動的幕後黑手，他們不斷想找機會擾亂在第三國舉行的挺台灣會議和活動，還有致力於抹黑那些報導新疆地區侵害人權行徑的人士。」

目前尚不清楚克雷爾曼是如何或何時被拉攏的，他與丹尼爾‧吳的關係似乎是透過遠端進行，但有例外情況發生於2019年，當時克雷爾曼前往海南島三亞市會見他的情報接線人。

根據4個西方國家的情報官員說法，丹尼爾‧吳在中國國安部的浙江省分部工作，他於波蘭和羅馬尼亞的行動也受西方情報機構追蹤。

英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）前官員、中國情報專家殷克斯特（Nigel Inkster）表示，中國國安部的大部分間諜活動都是透過省級部門進行，而在歐洲的行動中，浙江具有「首要地位」。

一位西方情報人士指稱，中國國安部在浙江估計駐有5000名情報人員，且經常在三亞市會見被收買人士。

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