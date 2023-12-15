俄羅斯反對派人物納瓦尼傳遭移監 但地點不明

俄羅斯反對派領袖人物納瓦尼傳遭移監。（路透）

俄羅斯 反對派領袖人物納瓦尼 的發言人亞爾米許今天表示，根據一名法院代表告知，正在服刑的納瓦尼從首都莫斯科附近的一座監獄 被帶走，轉移到一個未透露的地點。

曾遭下毒暗殺而存活下來的納瓦尼（Alexei Navalny）因欺詐和其他罪名被判刑11年半，自2021年入獄至今，今年8月又因幾項極端主義罪名被加判19年。

法新社報導，但本月初納瓦尼最後一次露臉後，支持者便對他的下落發出警訊。

亞爾米許（Kira Yarmysh）指出，她被告知納瓦尼本月11日從莫斯科附近的伏拉迪米爾地區（Vladimir）被帶走，代表可能移監，但「究竟（帶）到何處仍不明」。

亞爾米許還說：「我想提醒各位，律師從本月6日以後就沒見過亞歷塞依（納瓦尼名）。如果亞歷塞依仍在IK-6，為何他們（律師）不准和他見面，我們不知道原因。」IK-6指的是納瓦尼最後一次露面的流放地。

在納瓦尼的團隊表示已將近一週無法聯繫到他後，華府表達「深切關注」，克里姆林宮本週因此批評美國對納瓦尼案的「干預」。

俄羅斯法院今年夏天曾裁決，要將納瓦尼移往一座更嚴密及更嚴苛的監獄。