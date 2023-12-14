普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

普亭在14日的記者會上，被大學生用深偽技術製作的假普亭問到他有沒有分身，讓普亭罕見的遲疑了一下。(取自Zvezda TV)

俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)14日在年度記者會上面對人工智慧(artificial intelligence，簡稱AI )生成的「自己」，一度語塞。

路透報導，普亭14日在莫斯科舉行的年度記者會上，普亭的AI替身藉機向普亭提出有關AI的問題，另有來自俄羅斯各地的數十人透過視訊連線與普亭對話。

AI替身問道：「普亭，哈囉，我是聖彼得堡國立大學(Saint Petersburg State University)的學生。我想問，你真的有很多替身嗎？」

AI替身這番話惹得大廳裡的觀眾哄堂大笑，AI替身接著問：「你如何看待AI和神經網路對我們生活的威脅？」

AI替身的第二個問題讓普亭罕見地猶豫了一會兒，在這之前，普亭已主持這場活動及問答將近四個小時了。

普亭說：「我看你可能很像我，用我的聲音說話。但我想了一下，決定只有一個人可以像我一樣，並用我的聲音說話，那就是我」。

普亭想了一下又說：「那是我的第一個替身。」

許多人猜測，尤其是西方媒體，普亭因為健康問題而在部分公開場合露面時，使用至少一名替身。

克里姆林宮(Kremlin，俄羅斯總統府)否認此說法，稱普亭的健康狀況良好。