普亭：盼找出解方確保遭羈押美國人獲釋

俄羅斯總統普亭。照片攝於9月、莫斯科。美聯社

俄羅斯總統普亭 今天表示，希望莫斯科和華府達成解決方案，以確保因間諜罪被關押的兩位廣受矚目的美國人格什科維奇（Evan Gershkovich）和惠蘭（Paul Whelan）獲釋。

普亭（Vladimir Putin）在莫斯科舉行年終記者會說：「雙方在這問題上有接觸，並且持續進行對話，但這並不簡單。我希望我們能找到解決之道。不過美方也應聽取我們的意見，做出會合俄羅斯意的決定。」

他在記者會中談到加薩走廊局勢時，形容那是一場規模無法與烏克蘭衝突相比的「災難」。

普亭政府與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）和以色列都維持關係。俄羅斯對烏克蘭進行全面軍事干預將近兩年之際，他作以上表示。

普亭說：「對於特別軍事行動和加薩正在發生的事，在場各位和世界各地每個人都可以目睹、可以思考並且感受其間差異。」克里姆林宮稱俄烏衝突為「特別軍事行動」。

他還指責國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）對俄羅斯運動員參加2024年巴黎夏季奧運強行施加規定，批評此舉威脅奧林匹克運動。

國際奧會本月稍早批准俄羅斯和白俄羅斯 運動員以中立身分參加明年巴黎奧運 ，但不能參加團體競賽項目，也不得積極支持俄國侵略烏克蘭的戰爭。

普亭說：「如果他們繼續這樣做，就會葬送奧林匹克運動。」但他沒有明確回答俄羅斯運動員是否該參加巴黎奧運。