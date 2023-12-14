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普亭：盼找出解方確保遭羈押美國人獲釋

中央社莫斯科14日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。照片攝於9月、莫斯科。美聯社
俄羅斯總統普亭。照片攝於9月、莫斯科。美聯社

俄羅斯總統普亭今天表示，希望莫斯科和華府達成解決方案，以確保因間諜罪被關押的兩位廣受矚目的美國人格什科維奇（Evan Gershkovich）和惠蘭（Paul Whelan）獲釋。

普亭（Vladimir Putin）在莫斯科舉行年終記者會說：「雙方在這問題上有接觸，並且持續進行對話，但這並不簡單。我希望我們能找到解決之道。不過美方也應聽取我們的意見，做出會合俄羅斯意的決定。」

他在記者會中談到加薩走廊局勢時，形容那是一場規模無法與烏克蘭衝突相比的「災難」。

普亭政府與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）和以色列都維持關係。俄羅斯對烏克蘭進行全面軍事干預將近兩年之際，他作以上表示。

普亭說：「對於特別軍事行動和加薩正在發生的事，在場各位和世界各地每個人都可以目睹、可以思考並且感受其間差異。」克里姆林宮稱俄烏衝突為「特別軍事行動」。

他還指責國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）對俄羅斯運動員參加2024年巴黎夏季奧運強行施加規定，批評此舉威脅奧林匹克運動。

國際奧會本月稍早批准俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立身分參加明年巴黎奧運，但不能參加團體競賽項目，也不得積極支持俄國侵略烏克蘭的戰爭。

普亭說：「如果他們繼續這樣做，就會葬送奧林匹克運動。」但他沒有明確回答俄羅斯運動員是否該參加巴黎奧運。

白俄羅斯 普亭 巴黎奧運

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