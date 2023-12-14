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英防相：英國航艦打擊群2025重返印太 具嚇阻意義

中央社倫敦14日專電
英國皇家海軍預計派出航艦「威爾斯親王」（HMS Prince of Wales）重返印太。（美聯社）
英國皇家海軍預計派出航艦「威爾斯親王」（HMS Prince of Wales）重返印太。（美聯社）

英國國防大臣夏普斯今天在日本橫須賀海軍基地宣布，繼2021年首航後，英國航空母艦打擊群將於2025年重返印太區域並訪問日本，與日本自衛隊及其他區域夥伴一同操演。

今天閃電訪問日本的夏普斯（Grant Shapps）表示，相關部署傳達「強勁嚇阻訊息」，同時提供與關鍵夥伴互動的重要機會。日本是英國在亞洲最密切的安全事務夥伴；航艦打擊群訪日絕對有助強化雙邊軍事與外交連結。

屆時執行印太區域行動部署的航艦預計是「威爾斯親王」（HMS Prince of Wales），按例將搭載F-35B「閃電」（Lightning）匿蹤多用途戰機。英國國防部表示，編隊也可能納入潛艦及友軍艦艇。

「威爾斯親王」近日甫自美國返英，結束長達3個多月的行程。「威爾斯親王」9月啟程赴美，停泊美國東岸海域，期間英美在艦上對F-35以及可替代直升機的小型無人機、可執行長程監偵和打擊任務的較大型無人機，進行多樣實驗性測試，以增進雙方協同行動能力，推進雙方協同行動的技術極限。

值得一提的是，在「威爾斯親王」部署美國東岸期間，日本海上自衛隊也派員登艦觀察學習。日方預計未來一年內也將在美國同一水域執行類似測試。

根據英國海軍11月初發布資料，日本海上自衛隊正改造「出雲級」直升機護衛艦為（輕型）航艦，且擬編入英國航艦已採用的F-35B戰機。英方對英日航艦打擊群未來可完全協同行動表示期待。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今年5月赴日出席七大工業國集團（G7）峰會期間，與日本首相岸田文雄簽訂「廣島協議」（Hiroshima Accord），全方位提升雙方在安全防衛、科技、能源、經濟等領域的戰略夥伴關係，蘇納克並宣布英國航艦打擊群將於2025重返印太。

今年7月，英國國防部發布新版「國防方略」（Defence Command Paper），以政策文件形式再次確認航艦打擊群的2025年印太部署。

英國與法國今年3月在巴黎英法高峰會期間就未來於印太區域輪流部署航艦進行協調，預計2024年將由法國出動「戴高樂號」（Charles de Gaulle）打頭陣。

英國2021年首次在印太區域部署航艦打擊群，沿途與印度、日本、韓國、澳洲等盟友夥伴舉行聯合演訓。當時打擊群活動的範圍橫跨東大西洋與太平洋，期間與超過40個國家進行外交和軍事交流。

同樣是在2021年，英國海軍首次在印太區域展開常態部署，為期至少5年。目前部署的是兩艘「河級」（River class）巡邏艦。

英國海軍曾預告，規劃未來由性能及打擊能力更優越的31型（Type 31）巡防艦，接替「河級」巡邏艦執行印太區域常態部署任務。去年8月，英國政府在「國家海洋安全戰略」（National Strategy for Maritime Security）透露，擬在2030年以前展開31型巡防艦的印太常態部署。

日本 國防部 夏普

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