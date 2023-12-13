爆收回扣醜聞 東京特搜部擬一次約談安倍派數十人

日相岸田文雄決定更換4大臣、5副大臣等9名安倍派成員，安撫民意。（美聯社）

自民黨最大派系安倍 派（清和政策研究會）爆發募款餐會回扣醜聞，東京特搜部將一次約談涉案議員及派系幹部，人數恐達數10人。日相岸田文雄 更換4大臣、5副大臣等9名安倍派成員，安撫民意；靠派系力學得到權力的岸田，這次可說被派閥倒打一耙。

岸田以前所屬的岸田派（宏池會）議員人數為國會第四大派系，用內閣閣員、政務官及自民黨黨內要職的提名，換得安倍派、麻生派與茂木派這前三大派閥支持。安倍派勢力尤其強大，現在占國會總人數約四分之一。

朝日新聞報導，安倍派議員近5年，從募款餐券回扣高達5億日圓，且未如實申報政治獻金。領導安倍派的「五人小組」，自民黨政調會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅、參院 幹事長世耕弘成與內閣的官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔，是特搜部調查重點。

檢調大動作追查，有一說是報復安倍派的氣焰高張。安倍晉三任首相時，發生森友學園、加計學園與賞櫻會等圖利疑雲，全都查不到安倍身上。

也有陰謀論指岸田背地煽動特搜部的行動，因為擔心安倍派在年底發動撤換總理大臣，下手為強，讓這最大派系分崩離析。岸田內閣在多家民調的支持率皆跌破三成，持續探底。

不過白鷗大學名譽教授後藤謙次指出，安倍派在原會長安倍過世以後，沒有選出新會長，向心力不足。這次派系成員被排除在岸田內閣之外，反而會結成一股反岸田勢力。

自民黨派系與政治獻金的問題，屢次打擊自民黨。1998年瑞可利（Recruit）事件導致首相竹下登下台；1992年東京佐川急便事件，最大派閥經世會分裂，次年自民黨敗選，短暫下野。

安倍晉三建立穩定的長期政權後，派系影響力逐漸恢復權勢。2000年以後的日本政治幾乎由清和會掌控，自民黨推舉7名首相有4人是安倍派。

岸田這次原有意換掉安倍派全部議員，4名閣員、5名副大臣、6名政務官等共15人。安倍派內部反彈，有資淺議員認為若無法靠派系分配到副大臣或政務官的職務，還不如乘機退出安倍派。但如果檢方擠牙膏式揪出嫌疑人，再一個一個撤換，對內閣支持率更傷。岸田最後決定只留任政務官。