聯合國決議加薩立即停火 張軍：人道災難已難言語描述

聯合國決議人道停火，陸駐聯代表張軍表示加薩人道災難已到了難以用語言描述的地步。圖為加薩南部拉法的巴勒斯坦兒童5日排隊領取用水。(路透)

昨日聯合國 大會舉行緊急特別會議表決通過埃及代表阿拉伯國家提交的關於巴以局勢的決議。表決結果為153票贊成、10票反對、23票棄權。決議對加薩 地帶災難性的人道局勢表示嚴重關切，要求在加薩立即實現人道主義停火。據中國常駐聯合國代表團網站，中國駐聯國代表張軍在決議通過後接受新華社訪問表示，加薩的人道災難已經到了難以用語言描述的地步，絕不能再惡化下去。中國支持開闢更多通往加薩的救援通道，加大人道物資准入。

這一決議除要求立即實現人道主義停火外，也要求各方遵守國際法義務，實際保護平民，並立即釋放所有人質。決議得到100多個國家共提。代表團網站稱，中國也參加了共提，並在表決中投了贊成票。

張軍大使在決議通過後向新華社表示，中方對決議在聯大高票通過表示歡迎，決議的通過反映了國際社會的人心所向，必須得到全面有效落實。

張軍說，他剛剛同安理會成員國大使一道赴拉法口岸考察，加薩的人道災難已經到了難以用語言描述的地步，絕不能再惡化下去。停火是壓倒一切的前提，國際社會必須把立即停火作為共同目標和最緊迫事項，為此加強協調努力。我們同時支持開闢更多通往加薩的救援通道，加大人道物資准入，支持開展進一步外交斡旋，讓所有被扣押人員早日獲釋。

張軍表示，中方將繼續發揮負責任作用，為恢復和平、拯救生命、緩和人道局勢做出不懈努力。