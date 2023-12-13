以攻入加薩後至少105人喪命 近兩成死於友軍誤傷或意外

以軍13日準備前進加薩走廊。（Getty Images）

以色列 國防軍12日表示，在巴勒斯坦加薩 走廊進行地面攻勢期間，大約五分之一的陣亡士兵死於友軍誤傷或其他意外。

NBC新聞報導，以軍發言人指出，自加薩走廊地面攻勢展開以來，至少105名官兵喪生，其中至少20人之死是因「意外」造成。這20名死者中，13人死因是友軍誤傷，6人則是牽涉到「武器、機械與踐踏」的其他意外，至少一人命喪違規開火。

根據NBC新聞轉述的以色列時報新聞，以軍因友軍誤傷而死亡的事件原因出在空襲、戰車開砲和槍戰時識別錯誤，一人死於並非有意以他們為目標的槍戰，兩人因意外啞火喪命，兩人死於牽涉到裝甲車輾壓部隊的事件，還有兩人因彈片死於非命，包括以軍自己引爆的爆裂物。

以軍發言人沒有立刻回應NBC新聞提供進一步資訊的請求，但以色列時報稱以軍表示，正不斷評估加薩走廊的持續戰事，包括友軍誤傷導致的案例。

大西洋理事會研究員兼軍情專家普利查斯（Alex Plitsas）表示，在「戰爭迷霧」中，相當於105人死亡官兵將近2成的事故相關死亡人數，是否可以反映任何更廣泛問題，很難分別。他說，「顯然，任何時候發生了友軍砲火事件就需要進行檢驗與調查」。

以色列國家安全研究所（INSS）高級研究員麥可（Kobi Michael）則認為，將近兩成的比率很高，也是一個很高的數字，但「並不意外」。他指出，戰區的環境非常複雜，「我們正在談論一個人口稠密的地區，在這個地區有著很多部隊」，需要「極高水平的協調」，包括地面部隊和空中部隊之間的協調。