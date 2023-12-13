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中越聯合聲明 越南：反對台獨，不同台灣發展官方關係

中國新聞組／即時報導
中國國家主席習近平12日與越共中央總書記阮富仲舉行會談。（新華社）
中國國家主席習近平12日與越共中央總書記阮富仲舉行會談。（新華社）

中國國家主席習近平12、13日對越南進行國事訪問，進一步提升中越「全面戰略合作夥伴關係」，雙方並同意構建具有戰略意義的「中越命運共同體」。兩國發表的聯合聲明並提到，「越方重申堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動，支持不干涉各國內政原則，不同台灣發展任何形式的官方關係」。

根據中國外交部12日深夜發布的新聞稿，越共中央總書記阮富仲當日與習近平舉行會談時表示，「越方堅定恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的壹部分，支持中國統一大業，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動。」

阮富仲並稱，「涉港、涉疆、涉藏等問題都是中國的內政，越方反對任何勢力干涉中國內政，希望並相信中國將保持穩定、發展和繁榮。越南堅持獨立自主外交政策，將發展對華關係作為頭等優先和戰略選擇。越方願同中方一道，構建具有戰略意義的越中命運共同體。」

中越聯合聲明還提到，雙方同意，進一步加強兩軍高層交往，發揮好邊境國防友好交流活動、防務安全磋商和國防部熱線等渠道作用。加強兩國軍隊在政治工作、人員培訓、聯合研究等領域的交流合作，進一步加強在國防工業、聯演聯訓、醫療衛勤、聯合國維和及非傳統安全領域合作。

此外，聯合聲明表示，中越雙方就海上問題深入坦誠交換意見，強調要更好管控和積極解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。

越南 習近平 國防部

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