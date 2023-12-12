WSJ：水淹加薩哈瑪斯地道 以色列開始行動了

根據華爾街日報報導，以色列已經開始水淹地道行道。(路透)

華爾街日報報導，根據了解以色列 軍方行動的美國官員，以色列已經開始從地中海抽取海水灌進加薩哈瑪斯 民兵藏匿的地道。該行動尚處於早期階段，是以國試圖清空和摧毀地道的手段之一。

以色列國防部長發言人拒絕置評，聲稱水淹地道行動屬於機密。

以國官員說，哈瑪斯的地道是其戰場行動的關鍵。哈瑪斯利用地道調動戰鬥人員、儲存火箭和彈藥，並使得該組織領導人能夠指揮和控制其部隊。以國也認為有些人質被關在地道裡。

根據美國官員，以色列還在評估在長約300英里、有厚重防爆門的巨大地下迷宮中，灌入海水的效用。水淹地道可能是一個長達數周的過程，以色列繼上月安裝五個幫浦後又再多加兩個、同時進行了一些初步測試，大約那之後就開始行動了。

部分拜登政府官員擔心，使用海水可能效果不佳且危及加薩淡水供應。但其他官員表示，這種技術可能有助摧毀部分地道網。

軍事分析家評估認為，以色列對這個地道網的破壞不多。除水淹地道外，以軍用過空襲、液體炸藥，還派出機器人、警犬和無人機攻繫。以軍一直不願意派遣士兵進入地道，以免他們失去戰術火力優勢並遭誘殺。