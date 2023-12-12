我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查

洛杉磯美食攤販遭劫 背後捅刀嚇壞夫婦

WSJ：水淹加薩哈瑪斯地道 以色列開始行動了

編譯季晶晶／綜合外電
根據華爾街日報報導，以色列已經開始水淹地道行道。(路透)
根據華爾街日報報導，以色列已經開始水淹地道行道。(路透)

華爾街日報報導，根據了解以色列軍方行動的美國官員，以色列已經開始從地中海抽取海水灌進加薩哈瑪斯民兵藏匿的地道。該行動尚處於早期階段，是以國試圖清空和摧毀地道的手段之一。  

以色列國防部長發言人拒絕置評，聲稱水淹地道行動屬於機密。

以國官員說，哈瑪斯的地道是其戰場行動的關鍵。哈瑪斯利用地道調動戰鬥人員、儲存火箭和彈藥，並使得該組織領導人能夠指揮和控制其部隊。以國也認為有些人質被關在地道裡。

根據美國官員，以色列還在評估在長約300英里、有厚重防爆門的巨大地下迷宮中，灌入海水的效用。水淹地道可能是一個長達數周的過程，以色列繼上月安裝五個幫浦後又再多加兩個、同時進行了一些初步測試，大約那之後就開始行動了。

部分拜登政府官員擔心，使用海水可能效果不佳且危及加薩淡水供應。但其他官員表示，這種技術可能有助摧毀部分地道網。

軍事分析家評估認為，以色列對這個地道網的破壞不多。除水淹地道外，以軍用過空襲、液體炸藥，還派出機器人、警犬和無人機攻繫。以軍一直不願意派遣士兵進入地道，以免他們失去戰術火力優勢並遭誘殺。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

壓倒性通過 聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火

下一則

聯合國分析衛星影像：加薩18%基礎設施已毀

延伸閱讀

壓倒性通過 聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火

壓倒性通過 聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火
民調：2024恐重演川拜廝殺 若加入第3人不利拜登

民調：2024恐重演川拜廝殺 若加入第3人不利拜登
一度因以哈戰事暫停 丹麥恢復援助巴勒斯坦計畫

一度因以哈戰事暫停 丹麥恢復援助巴勒斯坦計畫
約旦河西岸屯墾民攻擊巴勒斯坦人 歐盟提議制裁

約旦河西岸屯墾民攻擊巴勒斯坦人 歐盟提議制裁

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史

超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史