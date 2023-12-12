壓倒性通過 聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火

聯合國大會12日以153票同意票壓倒性通過要求加薩停火的決議案。(路透)

聯合國 大會（The United Nations General Assembly）12日針對是否要求以色列 對加薩 人道停火的決議案進行表決，結果193個國家中，共獲得153票贊成、10票反對、23票棄權。值得注意的是，該項決議沒有實質約束力。

CNN報導，聯合國大會12日針對是否要求以色列對加薩人道停火進行表決，結果顯示，193個國家中，有153國贊成、美國和以色列等10國反對、23國棄權。

但該項決議僅具有政治意義，與聯合國安理會的決議不同，不具有實質約束力。美國上周在由15個成員國組成的安理會上，否決一項停火呼籲協議。

聯合國大會主席法蘭西斯（Dennis Francis）12日下午的緊急會議開幕上表示，「我們僅有的唯一優先事項，就是拯救生命。」他警告說，加薩平民沒有安全之地可以躲避戰鬥和空襲，即使是戰爭也有規則，必須防止任何背離這些原則和價值觀的行為。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）12日在表決前說，「我們同意加薩的人道情勢十分嚴峻」，她呼籲各國支持一項針對12日這項決議的修正案，在修正案中譴責哈瑪斯，但遭到否決。

湯瑪斯-葛林斐德也呼籲以色列「避免加薩南部平民的大規模流離失所」，但表示以色列正在追求「合法的軍事目標」。

加拿大未跟隨美國，投票支持該決議，總理杜魯多和紐澳領袖發表聯合聲明，支持「國際社會為實現可持續停火而做出的緊急努力」。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）則在表決前，譴責這是項「虛偽決議」，稱該決議非但沒有譴責哈瑪斯的反人類罪行，而且根本沒有提到哈瑪斯。