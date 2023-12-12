我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參加Tesla Cybertruck交付 華人驚歎顛覆皮卡市場

聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火

壓倒性通過 聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火

編譯徐榆涵／即時報導
聯合國大會12日以153票同意票壓倒性通過要求加薩停火的決議案。(路透)
聯合國大會12日以153票同意票壓倒性通過要求加薩停火的決議案。(路透)

聯合國大會（The United Nations General Assembly）12日針對是否要求以色列加薩人道停火的決議案進行表決，結果193個國家中，共獲得153票贊成、10票反對、23票棄權。值得注意的是，該項決議沒有實質約束力。

CNN報導，聯合國大會12日針對是否要求以色列對加薩人道停火進行表決，結果顯示，193個國家中，有153國贊成、美國和以色列等10國反對、23國棄權。

但該項決議僅具有政治意義，與聯合國安理會的決議不同，不具有實質約束力。美國上周在由15個成員國組成的安理會上，否決一項停火呼籲協議。

聯合國大會主席法蘭西斯（Dennis Francis）12日下午的緊急會議開幕上表示，「我們僅有的唯一優先事項，就是拯救生命。」他警告說，加薩平民沒有安全之地可以躲避戰鬥和空襲，即使是戰爭也有規則，必須防止任何背離這些原則和價值觀的行為。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）12日在表決前說，「我們同意加薩的人道情勢十分嚴峻」，她呼籲各國支持一項針對12日這項決議的修正案，在修正案中譴責哈瑪斯，但遭到否決。

湯瑪斯-葛林斐德也呼籲以色列「避免加薩南部平民的大規模流離失所」，但表示以色列正在追求「合法的軍事目標」。

加拿大未跟隨美國，投票支持該決議，總理杜魯多和紐澳領袖發表聯合聲明，支持「國際社會為實現可持續停火而做出的緊急努力」。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）則在表決前，譴責這是項「虛偽決議」，稱該決議非但沒有譴責哈瑪斯的反人類罪行，而且根本沒有提到哈瑪斯。

聯合國 以色列 加薩

上一則

陷政治獻金疑雲 日本內閣官房長官不信任案未過關

下一則

WSJ：水淹加薩哈瑪斯地道 以色列開始行動了

延伸閱讀

一度因以哈戰事暫停 丹麥恢復援助巴勒斯坦計畫

一度因以哈戰事暫停 丹麥恢復援助巴勒斯坦計畫
約旦河西岸屯墾民攻擊巴勒斯坦人 歐盟提議制裁

約旦河西岸屯墾民攻擊巴勒斯坦人 歐盟提議制裁
拜登：以色列無差別轟炸加薩 正在流失全球支持

拜登：以色列無差別轟炸加薩 正在流失全球支持
以色列醫師：哈瑪斯對人質下藥性侵 兒童也受害 前所未見

以色列醫師：哈瑪斯對人質下藥性侵 兒童也受害 前所未見

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史

超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史