別了福澤諭吉…日本明年7月發行新鈔 萬圓肖像換新貌

日本新版1萬日圓紙鈔將印上資本主義之父澀澤榮一。（取自日本財務省官網）

日本 銀行（日本央行 ）與日本政府財務省今天表示，新版紙鈔將在2024年7月3日正式發行。屆時將是睽違20年更新紙鈔設計，萬圓紙鈔上的肖像將告別福澤諭吉、迎來澀澤榮一。

日本經濟新聞報導，日本紙鈔由日本銀行發行、國立印刷局製造。新版萬圓紙鈔正面是人稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一肖像；新版5000圓鈔正面肖像是創立津田塾大學的津田梅子；新版千圓鈔正面肖像是確立血清療法的北里柴三郎。

這次變更萬圓紙鈔正面肖像，是繼1984年從聖德太子改為福澤諭吉後，時隔40年再度變更（算到2024年新版紙鈔正式流通）。新版紙鈔已從2022年6月起開始印製；現行版紙鈔已結束印製。

日本銀行發券局長金澤敏郎說，計畫到2024年3月底時的3種紙鈔儲備量為45億3000萬張，接近上次更新紙鈔設計的約50億張儲備量。

新紙鈔屆時由日本銀行分發到各金融機構，消費者可從發行開始日後在金融機構臨櫃窗口或自動櫃員機（ATM）等處，陸續拿到新版紙鈔。

日本政府這次引進全球首見的防偽技術，新版紙鈔在防偽線上的肖像採用「全像攝影」（Holography），讓肖像看起來立體可動；另外，新版紙鈔可以用觸摸方式分辨不同面額。

新版紙鈔發行後，目前流通的紙鈔還是可以繼續使用。日本是紙鈔流通量多的國家，根據國際清算銀行（BIS）統計，日本2021年通貨發行額超過名目國內生產毛額（GDP）的20%，相較於美國與英國都在10%以下，日本可謂是「現金大國」。

產經新聞報導，財務省呼籲民眾留意並警戒謊稱「現行流通紙鈔將無法使用」，要求將手邊紙鈔匯入指定銀行帳戶進行換鈔的詐騙手法。