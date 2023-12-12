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以色列醫師：哈瑪斯對人質下藥性侵 兒童也受害 前所未見

中央社特拉維夫11日綜合外電報導
以色列民眾及人質家屬集會祈求家人能被哈瑪斯釋放。(歐新社)
以色列民眾及人質家屬集會祈求家人能被哈瑪斯釋放。(歐新社)

一名以色列專家今天說，遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）挾持到加薩（Gaza）的人質，在被囚禁期間遭下藥以保持溫順，並受到心理上的折磨和性虐待。

法新社報導，特拉維夫索拉斯基醫學中心伊齊羅夫醫院（Tel Aviv Sourasky Medical Center Ichilov Hospital）精神科主任艾坦（Renana Eitan）表示，在她治療創傷受害者的20年裡，「從未見過這樣的事」。

她說：「這些被救回來的人質受到的身體、性、精神、心理虐待非常可怕…教科書必須改寫了。」

這所醫學中心接收了14名哈瑪斯釋放的人質，其中一些人通報曾被下藥，包括醫師認為是苯二氮平類（Benzodiazepines）的藥物，這是一種具有鎮靜作用的中樞神經抑制劑，常見藥品有「煩寧」（Valium）等。

她還說：「他們想控制孩子，但幼兒和青少年有時很難控制。他們也知道，如果對這些人下藥，這些人就會安靜下來。」

艾坦說，哈瑪斯在一名女孩身上用了數周ketamine，這是一種強力解離性麻醉劑，會讓人感覺脫離周圍環境，「對孩子做這種事，真令人難以置信」。

艾坦提到，也有一些獲釋人質描述了他們在哈瑪斯手中遭受的心理折磨。

一名患者說，她和其他人被關在完全黑暗的環境中超過4天。

艾坦說：「他們變成精神病患，出現了幻覺。」

她指出，還有些報告指被囚禁的人質出現自殘行為，部分獲釋者自稱有尋短念頭，「但我們的使命就是確保這類事情不會發生」。

影片來源：YouTube ABS-CBN News

哈瑪斯 加薩 巴勒斯坦

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