課堂展示裸女畫遭學生指冒犯宗教 法師憂重演「斬首案」罷工

「黛安娜與阿克泰翁」描繪獵人阿克泰翁闖入女神黛安娜和四名仙女沐浴之處的希臘神話故事，畫中五名女子全身赤裸。（路透）

一名法國中學教師日前在課堂上展示一幅文藝復興時代的裸女畫作，引起爭議。部分教師憶起數年前遭人斬首的教師帕第（Samuel Paty）案，覺得安全受到威脅，今天發起罷工 。

法國全國中學教師工會（SNES-FSU）秘書長維內提泰（Sophie Venetitay）說，巴黎西郊伊蘇市（Issou）的賈克卡提葉中學（Jacques-Cartier middle school）一名教師本月7日在法語課上展示了17世紀義大利 畫家傑薩里（Giuseppe Cesari）的畫作「黛安娜與阿克泰翁」（Diana and Actaeon）。

這幅畫現藏於巴黎羅浮宮（Louvre museum），內容描繪獵人阿克泰翁闖入女神黛安娜和四名仙女沐浴之處的希臘神話故事，畫中五名女子全身赤裸。

綜合法新社與法國BFM電視台（BFMTV）報導，維內提泰說，「有些學生移開視線，覺得被冒犯，還說他們很震驚」；有學生解釋，觀看畫中的裸女有悖於他們的宗教信仰。

也有學生指控教師在課堂討論時「發表種族歧視 的言論」。但法國媒體提到，後來發現這些指控純屬誹謗。

維內提泰指出，教師們早就對一股「非常糟糕的風氣」心懷不滿，即使屢屢提出警告，管理層仍「缺乏支持」，如今這件事對他們來說是「最後一根稻草」。

根據法新社所見，教師們在本月8日寫給家長的電郵中說，基於這所中學「尤為艱困的狀況」，他們正行使罷工權利；他們也提到每天都要面對「明顯令人不適」和「暴力事件增加」的狀況。

法國媒體報導，事發後，展示畫作的教師和教職員全體都很焦慮。一名教師說：「我們很擔心這名同事，這件事讓我們想起帕第案。」

47歲的法國史地教師帕第（Samuel Paty）2020年10月在巴黎郊區的孔弗朗市（Conflans-Sainte-Honorine）一所中學外遭人持刀刺殺和斬首，法國法院本月8日判決6名涉案青少年有罪。

案發前，社群媒體上流傳一些訊息，指稱帕第在課堂上展示諷刺雜誌「查理周刊」（Charlie Hebdo）的伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Mohammed）漫畫。

法國教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）今天親訪賈克卡提葉中學後說，相關學生會受到訓誡。

他說，將對「造成這種情況並承認相關事實的學生」展開懲戒程序；另將派遣一支團隊到校確保校方堅守「共和國價值」。

法國教師近年頻頻遭受攻擊。繼帕第案後，今年10月也有一名極端伊斯蘭分子在法國北部的阿拉斯（Arras）持刀刺死曾指導他的教師柏納（Dominique Bernard）。