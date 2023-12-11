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處理自民黨回扣風波…日相岸田外交行程恐打亂

中央社東京11日專電
日本執政黨自民黨內最大「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，日相岸田文雄評估撤換安倍派所有閣員。(美聯社)
日本執政黨自民黨內最大「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，日相岸田文雄評估撤換安倍派所有閣員。(美聯社)

日本執政黨自民黨內最大「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，日相岸田文雄評估撤換安倍派所有閣員。政府相關人士今天透露，為了專心處理這起事件，岸田考慮延後原定明年1月的南美洲訪問行程。

日本放送協會（NHK）報導，安倍派所屬議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用作給議員的「回扣」。這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列帳的「小金庫」。

報導稱，主導派閥實際運作的安倍派「5人小組」均有涉入，在這起回扣事件中「全滅」。「5人小組」成員包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，以及參議院幹事長世耕弘成。

每日新聞報導，由於政府和黨內部追討這起事件的呼聲愈來愈高，岸田為了專心處理，考慮延後明年1月的訪問南美洲行程，顯見回扣事件已經開始影響外交政策。

岸田原定於明年1月9日訪問巴西、智利等南美國家。巴西在國際社會的影響力不斷增強，也是2024年20國集團（G20）峰會的主辦國。智利則擁有豐富礦藏，包括銅和鋰，是日本希望加強雙邊關係的對象。除此之外，岸田原本也打算從南美洲直接前往瑞士，參加1月中旬舉辦的達沃斯世界經濟論壇年會，但現在全被打亂。

針對餐券問題，東京地檢特搜部預料將在13日臨時國會閉會後，正式開始詢問安倍派議員。由於情況不明朗，許多人認為岸田必須留在國內因應。不過，取消預定訪問對岸田來說也會是一大損失，預料他會視搜查進展與黨內情況作出最後決定。

時事通信社報導，除了松野博一之外，岸田還打算撤換高木毅，並考慮撤換西村康稔。據稱目前考慮在13日閉會後，先發布松野等一部分的人事變動，其餘等到22日的2024年度預算案內閣會議之後發布。

岸田今天在參院全體會議上表示，「為了回復對政治的信賴，避免延誤國政，會在適當時機進行人事變動」，他隨後與自民黨副總裁（副黨魁）麻生太郎與幹事長茂木敏充會談，商量應對措施。

松野、高木和西村作為安倍派的事務總長，負責處理內部實務，加上還有政治資金收支報告書記載不實的疑慮，這3人幾乎無法免除責任。

自民黨參院執行部也考慮撤換涉嫌收取5000萬日幣回扣的參院內閣委員長大野泰正。自民黨參院幹事長世耕弘成和松野、高木一樣，收受回扣金額疑似超過1000萬日幣，名列問責名單。

據日本政府相關人士透露，擬撤換的安倍派閣員包含松野博一、西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎，總計4人，外加5名副大臣、6名政務官，總共15人。不過，也有議員認為應該慎重行事。

然而，作為內閣核心的「官房長官」去職，對政府而言是十分嚴峻的情況。先前有類似狀況是在2000年10月，擔任森喜朗內閣官房長官的中川秀直因為情婦醜聞請辭。小泉純一郎內閣的福田康夫因為沒有繳納國民年金保險費，而在2004年5月辭職。

安倍 參院 日本

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