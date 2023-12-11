南海衝突不斷 菲律賓召見中國大使、考慮列不受歡迎人物

菲律賓總統小馬可仕。(路透)

菲律賓船隻和中國海警船在仁愛暗沙附近發生碰撞，菲國外交部今天說，兩國船隻發生多年來最緊張的對抗，菲方已就此事件召見中國大使，並考慮將中國大使列為不受歡迎人物。

法新社報導，菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）發布的影片顯示，警衛隊在9日和10日兩次分別前往黃岩島和仁愛暗沙執行補給任務時，中國船隻向菲船噴射水砲。

兩國船隻也在仁愛暗沙發生碰撞，雙方都為此相互指責。

根據路透，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）表示，他所乘坐的船隻遭水砲噴射和撞擊。布勞納告訴菲律賓廣播電台DZBB，他沒有受傷，且認為中國不知道他在船上。

法新社報導，菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）今天在記者會中表示，已經提出外交抗議，「也已經召見中國大使」。

達沙表示，菲方「必須認真考慮」將中國駐菲大使黃溪連列為「不受歡迎人物」。

菲律賓國家安全委員會助理總幹事兼發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）告訴媒體說，中國撞擊菲律賓船隻並且動用高壓水砲，這是戰術上的「嚴重升級」。

中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，當中包括其鄰國沿岸附近的水域和島嶼，且無視國際仲裁法院認定中方立場並無法律依據的裁決。

在總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）掌權下，菲律賓與中國間的關係惡化。小馬可仕試圖改善與老盟友美國間的關係，並反抗中國在南海的行為。