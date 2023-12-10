我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯：除非談判 否則以色列討不回任何人質

股市如何大勝？研究：照抄國會議員就好

聯合國與約旦指控 以色列意圖將加薩人民逐至他國

中央社杜哈10日綜合外電報導
約旦外長沙法迪。(Getty Images)
約旦外長沙法迪。(Getty Images)

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼表示，以色列試圖迫使加薩走廊人民遷至埃及。約旦外長沙法迪也指稱，以色列意圖將巴勒斯坦人逐出加薩。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）昨天刊登拉扎里尼（Philippe Lazzarini）的投書文章指出，加薩走廊（Gaza Strip）人道危機正在惡化，逃離戰亂的平民愈來愈集中於邊界附近，先是在北部，之後是更南部的地區。

法新社報導，拉扎里尼指稱：「聯合國及美國等若干成員國，堅決反對強行把加薩人民逐出加薩走廊。但我們目睹的事態發展顯示，（以色列）試圖將巴勒斯坦人遷至埃及，不管他們是留在那裡，或到其他地方定居。」

路透報導，沙法迪（Ayman Safadi）今天指出，以色列正實行系統性政策，透過已造成數以千計平民死亡的戰爭，將巴勒斯坦人逐出加薩。

約旦與巴勒斯坦約旦河西岸（West Bank）接壤，以色列於1948年建國之後，約旦接納了大量巴勒斯坦難民。

沙法迪在卡達的「杜哈論壇」（Doha Forum）上表示，以色列製造「大量仇恨」，這會「不斷遺害該區域往後的世代」。

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）則於杜哈論壇指稱，美國也應該為以色列攻擊加薩地區及巴勒斯坦人民喪命負責。

巴勒斯坦 加薩 以色列

上一則

德國智庫：援烏金額大減9成 歐美卡關前景不明

下一則

葉門激進團體揚言攻擊駛向以國船隻 法軍艦擊落2無人機

延伸閱讀

以色列攻擊加薩南部 戰車駛入甘尤尼斯市中心

以色列攻擊加薩南部 戰車駛入甘尤尼斯市中心
卡達：持續調解以哈衝突 尋求達成新休戰協議

卡達：持續調解以哈衝突 尋求達成新休戰協議
「哈瑪斯有瓦解跡象」以軍參謀總長要求加強作戰 聯合國秘書長譴責安理會

「哈瑪斯有瓦解跡象」以軍參謀總長要求加強作戰 聯合國秘書長譴責安理會
運送物資「幾乎不可能」 聯合國示警：一半加薩人在挨餓

運送物資「幾乎不可能」 聯合國示警：一半加薩人在挨餓

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08
北韓領導人金正恩出席活動時首次提及低出生率議題，公開鼓勵生育，並一度拭淚。(擷自YouTube)

金正恩「拭淚」籲女性多生育 首次提及北韓少子化議題

2023-12-05 15:47

超人氣

更多 >
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對