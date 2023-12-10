聯合國與約旦指控 以色列意圖將加薩人民逐至他國

約旦外長沙法迪。(Getty Images)

聯合國近東巴勒斯坦 難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼表示，以色列 試圖迫使加薩 走廊人民遷至埃及。約旦外長沙法迪也指稱，以色列意圖將巴勒斯坦人逐出加薩。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）昨天刊登拉扎里尼（Philippe Lazzarini）的投書文章指出，加薩走廊（Gaza Strip）人道危機正在惡化，逃離戰亂的平民愈來愈集中於邊界附近，先是在北部，之後是更南部的地區。

法新社報導，拉扎里尼指稱：「聯合國及美國等若干成員國，堅決反對強行把加薩人民逐出加薩走廊。但我們目睹的事態發展顯示，（以色列）試圖將巴勒斯坦人遷至埃及，不管他們是留在那裡，或到其他地方定居。」

路透報導，沙法迪（Ayman Safadi）今天指出，以色列正實行系統性政策，透過已造成數以千計平民死亡的戰爭，將巴勒斯坦人逐出加薩。

約旦與巴勒斯坦約旦河西岸（West Bank）接壤，以色列於1948年建國之後，約旦接納了大量巴勒斯坦難民。

沙法迪在卡達的「杜哈論壇」（Doha Forum）上表示，以色列製造「大量仇恨」，這會「不斷遺害該區域往後的世代」。

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）則於杜哈論壇指稱，美國也應該為以色列攻擊加薩地區及巴勒斯坦人民喪命負責。