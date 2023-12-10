菲律賓民團船隊赴南海捍主權 遭中國船尾隨後放棄

菲律賓民間團體組成的「這是我們的」船隊，遭到中國船艦尾隨。(美聯社)

菲律賓多個民間團體組成的「這是我們的」聯盟為捍衛主權，計畫以民間船隊向南海的菲國漁民和軍隊發送物資，但聯盟表示，船隊今天遭到中國船艦「持續尾隨」後就中止行程。

法新社報導，「這是我們的」（Atin Ito）聯盟的「耶誕船隊」今天凌晨從菲律賓西部巴拉旺島（Palawan Island）出發，在乘坐2艘船隻的數十名志工帶領下，運送食物、飲水和其他捐贈物資前往南海。

這隻船隊原定經過南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal），當地有少數菲律賓部隊駐守在1艘擱淺的軍艦上，並預定前往菲國掌控的馬歡島（Nanshan Island）在那裡發放捐贈物資。

「這是我們的」聯盟表示，船隊「持續遭到4艘中國船艦尾隨後」，團隊向菲律賓海岸防衛隊徵詢意見，認為「寧可謹慎也不應冒險」，決定讓船隊返回巴拉旺島的艾尼島（El Nido）。

他們發布聲明指出，這些中國船包括2艘海軍船艦、1艘海警船及1艘貨船。

「這是我們的」成員希松（Emman Hizon）提到，加入船隊的40艘木製小船的漁民，也將返回岸邊。

聯盟先前曾表示，這隻船隊意在強調菲律賓漁民和相關人員的生活及工作條件，並捍衛菲國的海洋領土權。