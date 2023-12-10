我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國近期發現 病童沒咳嗽等症狀檢查才知患肺炎

菲律賓民團船隊赴南海捍主權 遭中國船尾隨後放棄

菲律賓民團船隊赴南海捍主權 遭中國船尾隨後放棄

中央社南海10日綜合外電報導
菲律賓民間團體組成的「這是我們的」船隊，遭到中國船艦尾隨。(美聯社)
菲律賓民間團體組成的「這是我們的」船隊，遭到中國船艦尾隨。(美聯社)

菲律賓多個民間團體組成的「這是我們的」聯盟為捍衛主權，計畫以民間船隊向南海的菲國漁民和軍隊發送物資，但聯盟表示，船隊今天遭到中國船艦「持續尾隨」後就中止行程。

法新社報導，「這是我們的」（Atin Ito）聯盟的「耶誕船隊」今天凌晨從菲律賓西部巴拉旺島（Palawan Island）出發，在乘坐2艘船隻的數十名志工帶領下，運送食物、飲水和其他捐贈物資前往南海。

這隻船隊原定經過南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal），當地有少數菲律賓部隊駐守在1艘擱淺的軍艦上，並預定前往菲國掌控的馬歡島（Nanshan Island）在那裡發放捐贈物資。

「這是我們的」聯盟表示，船隊「持續遭到4艘中國船艦尾隨後」，團隊向菲律賓海岸防衛隊徵詢意見，認為「寧可謹慎也不應冒險」，決定讓船隊返回巴拉旺島的艾尼島（El Nido）。

他們發布聲明指出，這些中國船包括2艘海軍船艦、1艘海警船及1艘貨船。

「這是我們的」成員希松（Emman Hizon）提到，加入船隊的40艘木製小船的漁民，也將返回岸邊。

聯盟先前曾表示，這隻船隊意在強調菲律賓漁民和相關人員的生活及工作條件，並捍衛菲國的海洋領土權。

上一則

洛興雅人湧進印尼 傳又有兩船共載400人靠岸

下一則

繫獄和平獎得主由兒女受獎 譴責伊朗暴虐反女性政府

延伸閱讀

南海爭議…中水砲狂掃 菲嗆「不人道」 這是運送聖誕禮包的船

南海爭議…中水砲狂掃 菲嗆「不人道」 這是運送聖誕禮包的船
中菲南海爭議 中國海警：菲船故意衝撞 責任全在菲方

中菲南海爭議 中國海警：菲船故意衝撞 責任全在菲方
菲律賓控中國海警南海水砲攻擊補給船 譴責挑釁行為

菲律賓控中國海警南海水砲攻擊補給船 譴責挑釁行為
中國海警南海「管控」菲3船 菲律賓：遭射八次高壓水砲

中國海警南海「管控」菲3船 菲律賓：遭射八次高壓水砲

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08
北韓領導人金正恩出席活動時首次提及低出生率議題，公開鼓勵生育，並一度拭淚。(擷自YouTube)

金正恩「拭淚」籲女性多生育 首次提及北韓少子化議題

2023-12-05 15:47

超人氣

更多 >
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異