以色列攻擊加薩南部 戰車駛入甘尤尼斯市中心

以色列戰車攻入加薩走廊（Gaza Strip）南部主要城市甘尤尼斯。(Getty Images)

以色列 戰車今天進行重大新攻勢，攻入加薩 走廊（Gaza Strip）南部主要城市甘尤尼斯（Khan Yunis）的市中心。

路透報導，當地居民表示，在徹夜激戰拖慢以軍從東面進攻後，以色列戰車已經抵達甘尤尼斯市中心的南北向主要道路，同時戰機持續轟炸這波攻勢以西的區域。

甘尤尼斯市收容數十萬來自加薩其他地方的平民，如今此地爆炸聲隆隆作響，白色濃煙瀰漫城市上空。

破曉時分，在市中心一間警察局附近，可以聽到機槍不斷發射的聲音。除了乘坐驢車的一名老婦和一個女孩，街道上空無一人。

一名有4個孩子的父親從北部加薩市（Gaza City）來到甘尤尼斯市避難，他告訴路透：「這是最可怕的一晚，反抗非常激烈，我們聽得見槍聲和爆炸聲，幾個小時都沒停。」

「在甘尤尼斯市，戰車抵達市中心的納瑟街（Jamal Abdel-Nasser Street），狙擊手在區內建築物上面搶占位置。」

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義集團「哈瑪斯 」（Hamas）的休戰破局後，以軍本周對甘尤尼斯市發動攻擊，把地面作戰延伸至加薩南部，2個月來消滅哈瑪斯激進分子的行動進入新階段。

國際援助組織則說，以色列的行動導致230萬加薩人無處藏身。