我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

壓力太大？中國華夏銀行天津分行行長墜樓身亡

以色列攻擊加薩南部 戰車駛入甘尤尼斯市中心

中央社加薩10日綜合外電報導
以色列戰車攻入加薩走廊（Gaza Strip）南部主要城市甘尤尼斯。(Getty Images)
以色列戰車攻入加薩走廊（Gaza Strip）南部主要城市甘尤尼斯。(Getty Images)

以色列戰車今天進行重大新攻勢，攻入加薩走廊（Gaza Strip）南部主要城市甘尤尼斯（Khan Yunis）的市中心。

路透報導，當地居民表示，在徹夜激戰拖慢以軍從東面進攻後，以色列戰車已經抵達甘尤尼斯市中心的南北向主要道路，同時戰機持續轟炸這波攻勢以西的區域。

甘尤尼斯市收容數十萬來自加薩其他地方的平民，如今此地爆炸聲隆隆作響，白色濃煙瀰漫城市上空。

破曉時分，在市中心一間警察局附近，可以聽到機槍不斷發射的聲音。除了乘坐驢車的一名老婦和一個女孩，街道上空無一人。

一名有4個孩子的父親從北部加薩市（Gaza City）來到甘尤尼斯市避難，他告訴路透：「這是最可怕的一晚，反抗非常激烈，我們聽得見槍聲和爆炸聲，幾個小時都沒停。」

「在甘尤尼斯市，戰車抵達市中心的納瑟街（Jamal Abdel-Nasser Street），狙擊手在區內建築物上面搶占位置。」

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義集團「哈瑪斯」（Hamas）的休戰破局後，以軍本周對甘尤尼斯市發動攻擊，把地面作戰延伸至加薩南部，2個月來消滅哈瑪斯激進分子的行動進入新階段。

國際援助組織則說，以色列的行動導致230萬加薩人無處藏身。

加薩 以色列 哈瑪斯

上一則

卡達：持續調解以哈衝突 尋求達成新休戰協議

延伸閱讀

卡達：持續調解以哈衝突 尋求達成新休戰協議

卡達：持續調解以哈衝突 尋求達成新休戰協議
「哈瑪斯有瓦解跡象」以軍參謀總長要求加強作戰 聯合國秘書長譴責安理會

「哈瑪斯有瓦解跡象」以軍參謀總長要求加強作戰 聯合國秘書長譴責安理會
運送物資「幾乎不可能」 聯合國示警：一半加薩人在挨餓

運送物資「幾乎不可能」 聯合國示警：一半加薩人在挨餓
葉門青年運動警告 將攻擊所有駛往以色列船隻

葉門青年運動警告 將攻擊所有駛往以色列船隻

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01
北韓領導人金正恩出席活動時首次提及低出生率議題，公開鼓勵生育，並一度拭淚。(擷自YouTube)

金正恩「拭淚」籲女性多生育 首次提及北韓少子化議題

2023-12-05 15:47
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08

超人氣

更多 >
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異