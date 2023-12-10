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和平紅利「一去不復返」 德國考慮重拾義務役

中央社柏林10日專電
德國國防部長佩斯托瑞斯。（歐新社）
德國國防部長佩斯托瑞斯。（歐新社）

冷戰結束後歐洲承平日久，軍備廢弛，不過隨著俄國進攻烏克蘭德國國防部長佩斯托瑞斯表示和平紅利的時代已一去不復返，他呼籲國人改變心態擔起國防重任，考慮重拾義務役。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）接受最新一期「時代週報」（Die Zeit）訪問時表示，美蘇冷戰結束後，德國人不再相信有軍事威脅，大幅裁軍和減少國防預算，不過隨著俄軍入侵烏克蘭，和平紅利的時代已一去不復返。

佩斯托瑞斯認為，未來德國軍隊應具備作戰能力，嚇阻敵人入侵。

德國上月公布新版的國防方針，強調德國應成為「歐洲集體防禦的支柱」，準備從組織、人員、採購著手因應俄羅斯的威脅。

佩斯托瑞斯舉例說，光今年國防部就向國會提出40件軍購案，年底前可能再增加15件，明年甚至有上百件。

他還說，明年德國將提高國防預算到國內生產毛額（GDP）的2.1%，這是30年來德國第一次達到「北大西洋公約組織」（NATO）設定的2%目標。

自從冷戰結束以來，德軍的員額就不斷減少，2011年停止實施義務役，除非局勢緊張或國家受攻擊的情況下才可徵兵。

目前德國現役軍人僅剩18萬人，遠不及高峰的40多萬人。

佩斯托瑞斯認為應考慮重新引進義務役，呼籲社會展開討論，「當年廢止義務役是一個錯誤」。

德國承平日久，自覺沒有受到直接威脅，社會瀰漫著反戰氣氛，不少民眾因此上街揮舞反戰旗幟，要求政府用談判方式解決俄烏衝突，反對軍援烏克蘭。

對此，佩斯托瑞斯說，和平主義不能造成右臉被打、左臉也該讓人打的結果，或由於輕率讓暴力有機可趁；既然是反對暴力和戰爭的和平主義者，更應保衛自己和協助他人自衛。

佩斯托瑞斯強調，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）說的很明白，俄羅斯「至少」想恢復蘇聯的邊界，打敗烏克蘭後下一個是摩爾多瓦和喬治亞，然後就輪到波羅的海三國、即北約盟國。

他呼籲全國民眾改變心態，面對現實，擔起國家安全的重任，不要以為把烏克蘭留給俄羅斯就天下太平。

德國 烏克蘭 國防部

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