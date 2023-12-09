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加國礦商試圖開啟「潘朵拉盒子」 繞過禁令與中交易

記者陳宥菘／即時報導
加拿大礦商SRG打算將總部遷往境外，以規避加國政府的國安審查，與中國企業完成融資交易。圖為黑龍江省鶴崗市的雲山石墨礦場。（新華社）
加拿大礦商SRG打算將總部遷往境外，以規避加國政府的國安審查，與中國企業完成融資交易。圖為黑龍江省鶴崗市的雲山石墨礦場。（新華社）

加拿大聯邦政府去年以國安為由，禁止中國企業收購加拿大礦業公司，不過加國礦業公司SRG正「打開潘朵拉的盒子」，打算將總部遷往加拿大境外，以規避國家安全審查，與中國企業完成一筆價值1,690萬加元（約1244萬美金）的融資交易。專家批評，此舉完全打臉加拿大國安政策。

據環球網引據「環球郵報」報導，總部位於魁北克省蒙特婁的SRG礦業公司7月宣布一項價值1,690萬加元的臨時交易，擬把19.4%股份出售給中國的碳一新能源集團，但受限於加國聯邦政府的禁令，SRG當時曾警告投資者，交易必須獲得聯邦政府批准。

不過，上周一份公開文件中，SRG提出了「繞過監管的方法」：該公司將繼續在多倫多證券交易所創業板上市，但同時「在加拿大境外重新註冊」。這樣一來，與碳一的交易便不須獲得政府批准。

倫敦霍爾加藤公司（Hallgarten & Co.）首席兼礦業策略師埃克爾斯通（Christopher Ecclestone）批評，如果SRG最後能順利繞過監管進行交易，簡直是「對加拿大國家安全政策打臉」。

他還說，此舉怕是「掀開了潘多拉盒子」，大批加拿大公司將有樣學樣，到海外重新註冊以避免「加拿大投資法」（ICA）的限制，「只有那些毫無吸引力、沒人想買的公司才會留在加拿大」。

報導指出，去年加拿大政府宣布禁制令後，專家曾預測加國公司應不會再嘗試向中國尋求資金。但包括SRG在內的越來越多加國關鍵礦產公司，仍繼續與中國買家進行併購。中國公司為鞏固主導地位，固然樂意參與其中。

據報導，假如SRG與碳一的交易順利進行，中國在石墨方面的地位將更加穩固，SRG曾表示，這筆交易可以大大加快公司在西非的石墨計畫。石墨是電動車電池的重要組成部分，據美國地質調查局數據，中國生產的石墨已占全球65% 。

環球時報報導，一名中國國際問題專家8日表示，加拿大正追隨美國，不斷「將正常的經貿活動政治化」，中企若欲與加方企業尋求合作，應充分了解國安審查的相關規定，且合約條款中應包含「如果因國家安全審查無法實現合作，加方應該承擔相應賠償責任的內容」。

加拿大 聯邦政府 投資

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