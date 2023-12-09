COP28直擊／鳥籠遊行續集 聲援加薩成主旋律

氣候遊行今於COP28會場內舉辦，氣候正義、聲援加薩為本屆主軸。願景工程特約記者鐘聖雄／攝影

COP28進入倒數階段，今（9日），來自75個國家、超過350個倡議組織在會場內發動氣候遊行，適逢以巴衝突，「為戰爭受難者發聲」以及各種人權議題成為今年度的遊行主軸。

被禁錮的人權之聲

「即刻實現氣候正義！即刻停火！（Climate Justice Now! Ceasefire Now!）」群眾在COP28會場內高喊，象徵巴勒斯坦 的「西瓜旗」在隊伍間飄揚，遊行主辦方之一的全球法律思想家協會創辦人史蜜塔認為，「任何在意氣候正義的人，都不能對由國家支持的種族滅絕視而不見。」

氣候遊行今於COP28會場內舉辦，氣候正義、聲援加薩為本屆主軸。願景工程特約記者鐘聖雄／攝影

遊行在此起彼落的停火訴求中進行約半小時後，全場瞬間靜下來，眾人為各地因戰爭或氣候罹難的人默哀後，隊伍才繼續前進。

人在現場的國際特赦組織台灣分會法案政策主任劉李俊達觀察，以色列與巴勒斯坦的衝突，模糊氣候變遷 討論焦點，並且浪費大量糧食、水資源和能源，不利於各國應對氣候危機。

劉李俊達也提到，越南等不具言論自由的國家中，仍有社運人士因談論氣候變遷而入獄，對照本次遊行如同去年，限縮在COP28談判區內，無法直接面對大眾，非常可惜。

遊行者訴求停止傷害自然資源

隨著淘汰化石燃料與否成為COP28最後談判階段的重點，國際水資源保護組織、亞馬遜雨林保護組織分別從他們關注的生態問題，呼籲停止開發化石燃料。

水資源保護組織全球倡議經理威爾克呼籲「快速、完全且公正地淘汰化石燃料，實踐脆弱族群需要的氣候正義。」威爾克說，而提煉和運輸化石燃料，嚴重損害漁業資源、生物多樣性和民眾健康，近五十年來損失的生物多樣性多數發生在水域。

水資源保護組織全球倡議經理威爾克呼籲各國淘汰化石燃料，實踐氣候正義。願景工程特約記者鐘聖雄／攝影

森林保育同樣面臨挑戰，遊行現場見到大量來自COP30主辦國巴西 的倡議者。「停止開採巴西！」一位巴西記者聖多斯說，他們正積極對抗持續在亞馬遜雨林採礦、砍伐的人士。

兒少、障礙者氣候權益不受重視

氣候變遷關乎下一代，但遊行現場卻看不見青少年和兒童身影，菲律賓青年氣候倡議者艾蘿索說，遊行範圍限制在聯合國談判區，兒少很難取得入場許可，成為缺席的關鍵人物。

坐在輪椅上受訪的「歐洲自立生活網路」共同主席哈達德表示，全球有大約15%的障礙者，其中八成居住在南方國家，當氣候災難來臨時，弱勢情況雪上加霜。哈達德說，若是天災發生，她很難獨自移動逃生，外界援助資源也進不來，「我們應該坐上談判桌，一起制定更好的氣候政策。」

來自西班牙的倡議者曼波舉著「Stop Ecocide（停止生態滅絕）」的標語，她主張破壞環境應該被視為一種犯罪，和戰爭罪、種族滅絕罪等並列國際刑事法院的審判範圍。

氣候遊行今於COP28會場內舉辦，參與者主張將破壞環境罪入國際法。願景工程特約記者鐘聖雄／攝影

另一位不願具名的女性抗議者手持「碳市場是錯誤的解方」海報，獨自在人群中行走，她說，「汙染者如果只要花錢了事，他們絕對會繼續汙染。」她認為，機制應該讓錢流向因氣候受害的人。

鳥籠遊行，意外更靠近決策者？

去年夏姆錫克遊行首度將遊行群眾限縮在管制範圍內，今年COP來到另一個極權國家，「鳥籠遊行」再現，遊行者僅能在大會談判區（藍區）內行動，連開放一般民眾購票參觀的展區（綠區）都不能進入。

遊行開場時，一位女性主辦者公開說明，經過漫長爭取，遊行仍無法辦在管制區域以外的地方，「為了參與者的安全，尤其是來自非自由國家的人們，我們決定遵守聯合國的規定。」

不過，哈達德認為，過去主辦COP的國家雖允許街頭抗議，然而談判區內限制更多，「反而離決策者更遠。」

威爾克也認為，在談判區內遊行，「路過的人可能都是談判代表，我們的訴求更接近權力核心。」不過他也坦言，這種形式確實阻擋許多渴望進入圍牆內發聲的群眾，「COP需要建立更好的系統，和公民社會聯繫。」