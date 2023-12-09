瓜地馬拉、諾魯挺台參與COP28 北京抗議：台灣屬中國

瓜地馬拉自然資源與氣候變遷部副部長歐科亞（Marco Vinicio Ochoa）9日在杜拜COP28發言。美聯社

法新社9日報導，台灣友邦瓜地馬拉、諾魯在今年的聯合國氣候峰會 COP28上，均對來自台灣政府的支援表達肯定。但中國代表同日對於應讓台灣參與COP28的呼聲表示抗議，指稱台灣是中國的一部分，已經可以透過既有安排加入全球對抗氣候變遷 。

報導引述中美洲國家瓜地馬拉的自然資源與氣候變遷部副部長歐科亞（Marco Vinicio Ochoa）於會中指出，他希望藉此機會特別提及「一個友善的國家」台灣的政府，至今已透過國際合作，貢獻於因應氣候變遷的開發計畫，以促進適應和彈性因應的項目。

歐科亞說，「因此，我們呼籲他們能夠參與這場重要論壇。」

但一名北京的代表動用回應的權利來表達反對，指稱若干國家「無視台灣是中國不可分割一部分的事實」，並提出讓「台灣當局」參與的聲音，但事實上「台灣地區可以透過現存的安排來為全球對抗氣候變遷做出貢獻。」

COP28目前在阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行，與會國家近200國。

報導指出，台灣雖已退出聯合國，但仍依據2015年巴黎氣候協定，向聯合國氣候機構提交的減緩氣候變遷的行動計畫，並在杜拜的公共場所設置廣告來彰顯我國的行動。