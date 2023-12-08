加薩俘虜穿內褲畫面流出 阿拉伯國家譴責以色列

12月8日，在加薩地帶南部城市拉法一處臨時營地內，人們排隊打水。(新華社)

社群媒體近日流傳影像顯示多名巴勒斯坦男子在加薩 被俘，他們或跪或坐，全身只穿內褲。巴勒斯坦和阿拉伯國家官員今天為此譴責以色列 ；以方則說，這些人是在哈瑪斯 據點被抓。

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）高階官員雷希克（Izzat El-Reshiq）指控以色列「對無辜平民犯下令人髮指的罪行」。

正流亡海外的雷希克呼籲國際人權團體介入，揭露那些巴勒斯坦男子的遭遇，並協助他們獲釋。

紅十字國際委員會（ICRC）表示，這些影像令人憂心，所有囚犯都必須依照國際人道法獲得人道、有尊嚴的待遇。

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）也批評以色列，他在社群平台X上指責以色列「殘暴對待無辜俘虜和平民」。伊朗向來支持哈瑪斯。

以色列電視台昨天播出的畫面顯示，一群據說是被俘的哈瑪斯戰士抱頭坐在加薩市（Gaza City）街頭，全身脫得只剩內褲。路透已驗證過影片。

以色列政府發言人李威（Eylon Levy）在簡報會上被問到這段畫面時說：「我們談的是在賈巴利亞（Jabalia）和（加薩市）西傑亞區（Shejaia）被捕的人，（這兩個地方都是）哈瑪斯的要塞和重心…我們談的是在某些區域被發現的役男，而這些區域的平民應該早在數週前就撤離了。」

哈瑪斯今年10月7日突襲以色列，殺害約1200人。以色列隨即展開軍事行動，矢言殲滅哈瑪斯，數週前通知加薩平民離開以軍準備作戰的區域。

一張照片顯示，超過20名男性囚犯跪在人行道或街上，一旁有以色列軍人盯著，路上散落著數十隻鞋。附近還有一輛卡車車斗塞了差不多數量的半裸男囚。

有些巴勒斯坦人說，他們從畫面中認出自己的親戚，但否認親戚與哈瑪斯或任何其他組織有關。他們說，其中一些人還是青少年。

哈瑪斯官員雷希克說，這些囚犯是在加薩一所學校被擄走，在以色列連續轟炸數週後，許多加薩人無家可歸，這所學校於是成了庇護所。

約旦外交部長沙法迪（Ayman Al Safadi）在一場與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面前舉行的記者會上說，那些被俘男子包括醫師和記者，他們還「受到羞辱」。

總部位於英國倫敦的阿拉伯語媒體「新阿拉伯人」（Al-Araby Al-Jadeed）表示，其中一名囚徒是他們的特派員卡魯特（Diaa Kahlout）。「新阿拉伯人」呼籲國際社會和人權團體譴責以方逮捕記者；保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）也要求釋放卡魯特。