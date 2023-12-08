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阿聯酋客機飛杜拜突遇強烈亂流…把機艙天花板撞破

編譯周辰陽／即時報導
阿聯酋航空4日一架從澳洲珀斯飛往杜拜的客機因為遭遇強烈亂流，導致機上十多名乘客受傷，更有乘客上網自述撞破了機艙的天花板。資料照片。Getty Imag
阿聯酋航空4日一架從澳洲珀斯飛往杜拜的客機因為遭遇強烈亂流，導致機上十多名乘客受傷，更有乘客上網自述撞破了機艙的天花板。資料照片。Getty Imag

阿聯酋航空（Emirates）日前一架從澳洲珀斯飛往杜拜的A380飛機因為遭遇強烈亂流，導致機上十多名乘客受傷，更有乘客上網自述撞破了機艙的天花板。

根據民航新聞網站「Simple Flying」報導，這起事件發生在4日晚間，地點則是在接近波斯灣的上空。當時，阿聯酋航空EK421航班正在接近目的地，卻遇到了強烈的亂流，導致機艙內一團亂。率先報導此事的「西澳洲人報」指出，該航班遇到的亂流如此之強，一些乘客甚至撞上了機艙的天花板。

社群媒體平台「X」（前身為推特）用戶「MattRPD」表示，亂流「突然冒出來」，讓他覺得自己跟同行友人搭上了「最糟糕的航班」。他寫道，當他們兩度撞上天花板，還把天花板撞破的時候，「真心覺得一切都完了…很高興回到家」，並且貼出了自己拍下的照片。

與MattRPD一起搭機的「X」用戶「lunars_magic」則表示，雖然機師宣布將遇到亂流，並請乘客們坐下，但「不誇張，一秒之後，我自己跟其他人就撞上天花板了」。她也貼出了照片，稱「可以在裂縫中」看到她的頭髮。

阿聯酋航空的發言人表示，可以證實4日從珀斯飛杜拜的EK421航班在飛行途中「短暫遭遇突然的亂流」，以及「少數機組員跟乘客」受傷。該航班沒有再遇到其他事件，於當地時間5日凌晨4時45分左右，在杜拜平安著陸。

根據報導，此次亂流事件導致機上14人需要醫療照護。阿聯酋航空發言人指出，雖然班機仍在飛行，「傷者得到了機組員與經過醫療培訓的志願者評估與協助，並經由衛星連結提供額外的醫療支援」，當EK421航班抵達杜拜後，醫療團隊進行了探視，該公司的護理團隊也到了在現場，提供受傷的乘客和機組員「一切可能的支援」。

推特 澳洲 社群媒體

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