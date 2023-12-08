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聯合國安理會表決停火決議前 以色列緊攻加薩城市

中央社加薩走廊8日綜合外電報導
12月8日，加薩走廊上空煙霧再升起。（路透）
12月8日，加薩走廊上空煙霧再升起。（路透）

以色列今天對哈瑪斯控制的加薩走廊內主要城市加緊攻擊，加薩中部和南部都傳出攻勢。聯合國安全理事會今天則將罕見在聯合國秘書長援用憲章下，就以哈停火議題進行表決。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列南部後，以色列矢言摧毀哈瑪斯，因此不斷轟炸加薩走廊（Gaza Strip），並派戰車和地面部隊進攻。

根據哈瑪斯最新統計，加薩地區已有1萬7177人死於這場戰火，多數是女性和兒童。

根據以色列軍方發布的影片，以國海軍從地中海朝岸上據稱是哈瑪斯基礎建設的目標開火，加薩走廊南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）也有數個目標遭到轟炸。

以色列軍方今天發布聲明表示，他們在加薩地區的「大範圍戰鬥」已在甘尤尼斯擊斃「為數眾多的」哈瑪斯戰士。昨天以軍行動一共在加薩擊中約450個目標。

聲明還說：「（以色列）部隊繼續執行任務，以確認（哈瑪斯）地下通道豎井、武器和其他恐怖行動基礎設施的位置，並將其摧毀。」

哈瑪斯執掌的加薩地區衛生部今天通報，又有40人在加薩市（Gaza City）附近的攻擊行動中喪命，在賈巴利亞（Jabalia）和甘尤尼斯另有數十人死亡。在加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）一帶也傳出激烈戰鬥。

聯合國安全理事會（UN Security Council）今天稍晚將開會，就阿拉伯聯合大公國提出要求以色列和哈瑪斯「立即人道主義停火」的決議草案進行表決。這是在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）6日援用聯合國憲章第99條後，安理會所需採取的行動。

聯合國憲章第99條允許聯合國秘書長「將其認為可能威脅到國際和平與安全維持的任何事務」提請安理會注意。這是古特瑞斯上任後首次援用憲章這條，也是數十年來聯合國秘書長首度援用。

古特瑞斯當時致函安理會，懇請讓以哈戰爭「人道主義停火」，以免發生可能造成巴勒斯坦人和整個中東地區「不可逆捲入其中的災難」。

路透社6日報導，阿聯向安理會提交的決議草案正是根據古特瑞斯的信函行事，阿聯計劃8日將草案付諸表決，若要通過需要至少9票贊成，且5個常任理事國美國、俄羅斯、中國、法國和英國均不否決。

加薩 哈瑪斯 聯合國

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