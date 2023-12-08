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研究：CO2濃度為1400萬年來最高 地球氣候前景嚴峻

中央社華盛頓7日綜合外電報導
「科學」的一項新研究顯示，大氣二氧化碳（CO2）濃度上一次達到現今人類活動水準是1400萬年前。（歐新社）
「科學」的一項新研究顯示，大氣二氧化碳（CO2）濃度上一次達到現今人類活動水準是1400萬年前。（歐新社）

刊登於國際期刊「科學」（Science）的一項新研究顯示，大氣二氧化碳（CO2）濃度上一次達到現今人類活動水準是1400萬年前。這項研究描繪了地球氣候未來趨勢的嚴峻前景。

法新社報導，這篇研究涵蓋6600萬年前到現今時期，分析遠古時代的生物和地球化學特徵，使用比以往任何時候都更精確的方式重建CO2歷史紀錄。

哥倫比亞氣候學院（Columbia Climate School）拉蒙多哈堤地球觀測站（Lamont-Doherty Earth Observatory）學者霍尼施（Baerbel Hoenisch）告訴法新社：「這確實讓我們清楚意識到，我們正在做的事情在地球歷史上非常、非常不尋常。」

此外，新的分析發現，上次大氣中二氧化碳含量為420ppm是在1400萬至1600萬年前，當時格陵蘭島（Greenland）還沒有冰，人類的祖先剛離開森林，進入草原生活。

18世紀末，大氣中CO2含量約為280ppm，這代表人類已經使溫室氣體增加大約50%，這些溫室氣體將熱量滯留在大氣中，讓全球氣溫比工業化之前升高了攝氏1.2度。

霍尼施說道：「重要的是，我們人屬物種是在300萬年前才進化。因此，我們的文明適應了現今的海平面，還有溫暖的熱帶地區、寒冷的兩極和降雨量充沛的溫帶地區。」

如果全球CO2排放量持續增加，到了2100年可能會達到600ppm至800ppm。

上次出現這樣的濃度是在始新世（Eocene），即是3000萬至4000萬年前，當時南極洲還沒有被冰雪覆蓋，世界上的動植物也看起來截然不同，例如巨型昆蟲仍然在地表上漫步。

來自16個國家的80名研究人員組成團隊，歷時7年完成的這項新研究，現已被認為是科學界最新共識。

這支團隊沒有收集新數據，而是根據最新的科學成果綜合、重新評估和驗證已經發表的研究作品。

格陵蘭

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