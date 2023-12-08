越南12日迎習近平到訪 昇龍皇城鳴21響禮炮

中國國家主席習近平12、13日將到訪越南。圖為2017年11月12日習近平同越共中央總書記阮富仲舉行會談。（新華社）

中共總書記、中國國家主席習近平 12、13日到訪越南 ，越方將在昇龍皇城鳴放21響禮炮。習近平此行除與越共總書記等越南政壇「四大支柱」會面外，也將和越中青年世代進行交流。

應越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）伉儷、越南社會主義共和國主席武文賞（Vo Van Thuong）伉儷邀請，習近平伉儷將於12至13日對越南進行國是訪問。

根據越南外交部今天傍晚發布的訊息，習近平專機預計12日上午10時降落在河內內排國際機場（Noi Bai International Airport），屆時越方將在機場舉行歡迎儀式。

12日下午4時，越南還會在越南國家主席府舉行國家級歡迎儀式，並於昇龍皇城（Imperial Citadel of Thang Long）鳴放21響禮炮。阮富仲隨後在越共中央總部與習近平舉行雙邊會談，越南並於當晚舉行國宴。

美國總統拜登 （Joe Biden）今年9月造訪越南時，與越南一起將越美關係升級為與越中關係同級的「全面戰略夥伴關係」，當時外界有一說越南將以21響禮炮迎接拜登，然而最後未見越方做出安排。

根據越南外交部，習近平13日一早將前往胡志明陵寢謁陵，之後依序和越南總理范明正（Pham Minh Chinh）、越南國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）、越南國家主席武文賞會面。

阮富仲夫婦與習近平夫婦13日下午將一起與越中青年世代和雙邊友好人士交流，活動結束後習近平預計在下午4時許搭機離開越南，結束為期2天的訪問。

越媒報導指出，習近平此次訪問時值越中建立「全面戰略夥伴關係」15週年之際，這也是習近平自從擔任中共總書記、中國國家主席以來第3次到訪越南。前2次分別是2015年與2017年。

中國連續多年來一直是越南最大的貿易夥伴，根據越南海關總局，越中雙邊貿易額在2022年達到1756億美元，其中越南出口額占577億美元、自中國進口額為1178.7億美元。