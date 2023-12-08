我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲三房包租公 為何月花2000元租公寓住？

普亭宣布角逐連任總統

越南12日迎習近平到訪 昇龍皇城鳴21響禮炮

中央社河內8日專電
中國國家主席習近平12、13日將到訪越南。圖為2017年11月12日習近平同越共中央總書記阮富仲舉行會談。（新華社）
中國國家主席習近平12、13日將到訪越南。圖為2017年11月12日習近平同越共中央總書記阮富仲舉行會談。（新華社）

中共總書記、中國國家主席習近平12、13日到訪越南，越方將在昇龍皇城鳴放21響禮炮。習近平此行除與越共總書記等越南政壇「四大支柱」會面外，也將和越中青年世代進行交流。

應越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）伉儷、越南社會主義共和國主席武文賞（Vo Van Thuong）伉儷邀請，習近平伉儷將於12至13日對越南進行國是訪問。

根據越南外交部今天傍晚發布的訊息，習近平專機預計12日上午10時降落在河內內排國際機場（Noi Bai International Airport），屆時越方將在機場舉行歡迎儀式。

12日下午4時，越南還會在越南國家主席府舉行國家級歡迎儀式，並於昇龍皇城（Imperial Citadel of Thang Long）鳴放21響禮炮。阮富仲隨後在越共中央總部與習近平舉行雙邊會談，越南並於當晚舉行國宴。

美國總統拜登（Joe Biden）今年9月造訪越南時，與越南一起將越美關係升級為與越中關係同級的「全面戰略夥伴關係」，當時外界有一說越南將以21響禮炮迎接拜登，然而最後未見越方做出安排。

根據越南外交部，習近平13日一早將前往胡志明陵寢謁陵，之後依序和越南總理范明正（Pham Minh Chinh）、越南國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）、越南國家主席武文賞會面。

阮富仲夫婦與習近平夫婦13日下午將一起與越中青年世代和雙邊友好人士交流，活動結束後習近平預計在下午4時許搭機離開越南，結束為期2天的訪問。

越媒報導指出，習近平此次訪問時值越中建立「全面戰略夥伴關係」15週年之際，這也是習近平自從擔任中共總書記、中國國家主席以來第3次到訪越南。前2次分別是2015年與2017年。

中國連續多年來一直是越南最大的貿易夥伴，根據越南海關總局，越中雙邊貿易額在2022年達到1756億美元，其中越南出口額占577億美元、自中國進口額為1178.7億美元。

越南 習近平 拜登

上一則

不讓中國竊聽 歐盟理事會主席縮短北京行程

下一則

研究：CO2濃度為1400萬年來最高 地球氣候前景嚴峻

延伸閱讀

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
中歐峰會明顯分歧 習近平：不因制度不同視為對手

中歐峰會明顯分歧 習近平：不因制度不同視為對手
秦剛因洩密遇害？多名學者、媒體分析：可信度低

秦剛因洩密遇害？多名學者、媒體分析：可信度低
習近平會歐盟領導人 籲堅持全面戰略夥伴關係正確定位

習近平會歐盟領導人 籲堅持全面戰略夥伴關係正確定位

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01
魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。（取材自日本海洋研究開發機構）

深海鮟鱇魚翻肚游 躺著用「釣竿」釣魷魚

2023-11-29 01:00
北韓領導人金正恩出席活動時首次提及低出生率議題，公開鼓勵生育，並一度拭淚。(擷自YouTube)

金正恩「拭淚」籲女性多生育 首次提及北韓少子化議題

2023-12-05 15:47
俄羅斯近日發生29歲女子瓦萊利亞從土耳其搭機返國時，涉嫌對坐在旁邊的陌生男子強迫進行口交，隨後在莫斯科遭警方逮捕，但她受訪時表示不後悔。照片翻攝：Telegram / Baza

俄女搭機對鄰座男客強行口交 警方把人押走全機鼓掌

2023-11-29 12:39

超人氣

更多 >
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員
這些富翁雖省錢 卻不再做這三件節儉事

這些富翁雖省錢 卻不再做這三件節儉事
社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊
這個簡單動作 就可杜絕床墊生塵蟎和細菌

這個簡單動作 就可杜絕床墊生塵蟎和細菌