不讓中國竊聽 歐盟理事會主席縮短北京行程

歐盟理事會主席米歇爾。（路透）

匈牙利總理奧班威脅要阻撓歐盟 領袖峰會，出席歐中峰會的歐盟理事會主席米歇爾提早結束行程返歐因應。

據歐盟官員，北京沒有不會遭到竊聽的安全線路，讓米歇爾跟歐盟領袖電話商討也是原因之一。

政治新聞網站Politico歐洲版報導，這名官員指出，在北京出席歐盟與中國自從2019年以來首場面對面高峰會的米歇爾（Charles Michel）「將會返回布魯塞爾，繼續針對未來走向進行商討」。

Politico看到奧班（Viktor Orban）在落款為12月4日的信件中敦促米歇爾將歐盟理事會（European Council）即將舉行的峰會議程刪除烏克蘭 入盟談判的部分。

他寫道：「本人敬謹敦促您不要要求歐盟理事會於12月決定這些事，因為顯無共識的情況無可避免將導致失敗。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）11月批准啟動入盟談判後，奧班就堅決反對與基輔展開談判，並且威脅對擬議的500億歐元援烏案投下否決票。

這名官員表示，結束歐中峰會昨天首日議程後，米歇爾現在將提早離開中國，其中部分原因在於，他在北京沒有不會遭到中方竊聽的安全線路可以跟歐盟領袖講電話。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）也邀請奧班週末在巴黎面商，尋求達成妥協。