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目睹哈瑪斯殺害友人 泰男被關50天歷經挨打絕望：以為會死

中央社／東皮拉7日綜合外電報導
泰國農場工人阿努查10月在以色列工作時被哈瑪斯綁架，並在加薩被囚禁了50 多天。（路透）
泰國農場工人阿努查10月在以色列工作時被哈瑪斯綁架，並在加薩被囚禁了50 多天。（路透）

泰國農工阿努查（Anucha Angkaew）接受路透訪問，憶起被巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）關押50天中，一度遭受挨打與絕望的歷程，最難受的是友人在眼前喪命。

今年10月7日上午7時30分左右，阿努查在以色列與加薩走廊（Gaza Strip）邊境躲避火箭彈的掩體中爬出時，以為會看到以軍，不料10名武裝分子朝他和5名泰國同事走過來，他根據衣袖上的巴勒斯坦旗幟認出他們是哈瑪斯分子。

28歲的阿努查留著山羊鬍，輕聲細語地說：「我們當時大叫『泰國、泰國』，但他們根本不理會。」

阿努查說，他們6名泰國人中有兩人不久後被殺，包括他的友人在他面前被隨機槍殺，其餘人則被迫上了一輛卡車，車子行駛約30分鐘後進入加薩。

阿努查的第一人稱敘述讓外界得以一窺許多人質的經歷，還有一些人質仍在受苦。他描述當時睡在很多沙塵的地上，以及被哈瑪斯分子毆打的情況，他說這些人對待以色列人尤其殘酷。

這4名泰國男子努力保持希望，靠著在臨時做出的棋盤上下棋、對家人的回憶以及對泰國美食的渴望支撐下來。

這些獲釋的人質中很少有人詳述他們的遭遇，不過後來獲釋的其他人質也敘述了挨打和死亡威脅。

哈瑪斯人員目前未回應對阿努查說法置評的書面請求。

阿努查被囚50天後，本月返回位於泰國東北部鄉村的家。他昨天在家中受訪時說：「我當時以為我會死。」

那段時間他幾乎都待在兩個地下小房間裡，必須經由黑暗狹窄的地道進入，而且有武裝分子看守。

哈瑪斯10月7日突襲以色列時擄走至少240人，之後有上百人獲釋，大多是婦孺及非以色列人，目前約130人仍被囚禁，包括8名泰國人。

以哈開戰前，泰國是以色列最大移工來源國之一，官方統計約有3萬名泰國人在以國從事農工。以色列提供給農工的薪資較高。

泰國與以色列關係友好，同時於2012年承認巴勒斯坦為主權國家。以色列外交部將過世的泰國人質比作「英雄」，並稱獲釋的人質將獲得與以色列人質相同的福利。

● 1天2餐、6人共喝2瓶水

阿努查說，他們4名泰國人與2名以色列人被關在近1坪、僅1個燈泡照明的無窗房間，武裝分子連續兩天對他們拳打腳踢，之後兩天又繼續打以色列人，甚至拿電線鞭打。

阿努查沒有受重傷，但在他獲釋數周後，手腕上仍有被綁的痕跡。

人質們睡在很多沙塵的地上。這6名男子每天吃兩次麵餅，共喝兩瓶水。想上廁所時，8名配備類似AK-47突擊步槍的守衛中，會有1人把他們帶到房間附近，地上有一個洞讓他們解決。守衛還警告他們不要交談。

阿努查說：「我當時感到絕望。」

阿努查根據用餐次數來計算日子。4天後，6人被帶到另一個更寬敞的房間。他們睡在塑膠墊上，有3個燈泡照明，有個凹處當廁所，而且不再挨打，食物也比較好，加入了堅果、奶油，後來還有米飯吃。

●「泰國人，可以回去了」

阿努查一開始繼續以用餐次數來數日子，並在地上作記號，但某天守衛拿來一些文件讓他們簽名，留下一支白色原子筆，他們用它來標記時間、畫棋盤，並拿粉紅色和綠色的牙膏盒做棋子。

另一個分散注意力的方式是聊食物。阿努查當時最想吃的是生牛肉片沾辣醬，他笑說：「食物是希望的源泉。」

數周過去，阿努查對以色列在地面上的空襲和轟炸一無所知。他經常想家，想念父親和7歲女兒，還有在一起14年的伴侶。

到了第35天，一名黑衣男子前來短暫檢查，從言行舉止和守衛畢恭畢敬的情況來看，人質們推測他是哈瑪斯的高層。然而後來還是一切如常，直到有一天，守衛在他們吃完第一餐後告訴他們：「泰國人，可以回去了。」

這4名泰國人被帶著在地道中穿梭，約兩小時後到達地面上的哈瑪斯設施，那裡有數名以色列女性人質也在等待獲釋。

約11小時後，他們被移交給紅十字會（Red Cross），紅十字會人員11月25日開車將他們載離加薩。

阿努查說：「我沒想到我會被釋放，感覺就像重生了。」

不過他也表示，最難受的部分仍是他在10月7日目睹的那一幕：「我的朋友在我眼前喪生。」

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