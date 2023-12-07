被拍到對鏡頭比中指 BBC主播認了開玩笑出包

BBC新聞主播莫西里6日開播整點新聞時出包，被拍到現場直播中對著攝影機鏡頭比中指，她在隔天公開道歉，表示自己當時正在跟製播團隊開玩笑。(截自X平台@ BNO News Live)

英國廣播公司（BBC）新聞主播莫西里（ Maryam Moshiri）6日開播整點新聞時出了包，被拍到現場直播中對著攝影機鏡頭比中指，她在隔天公開道歉，表示自己當時正在跟製播團隊開玩笑。

根據網路上瘋傳的影片，當BBC新聞著名的音樂倒數結束歸零，畫面轉到攝影棚時，莫西里正揚起眉毛，對著鏡頭豎起中指，但她似乎馬上就意識到當時已進入直播，立刻就把手收了回去，並且正色播報前首相強生出席新冠調查的頭條新聞。

WATCH: BBC News opens with anchor Maryam Moshiri giving the middle finger pic.twitter.com/UHJZik12I5 — BNO News Live (@BNODesk) December 6, 2023

身為BBC新聞首席主播之一的莫西里7日上社群媒體 平台「X」（前身為推特 ）解釋，自己是在整點新聞開播之前跟團隊開了點小玩笑，「當導播正在跟我從十到零倒數時，我也假裝在倒數…包括用手指比數字。所以，從十根手指舉到一根手指，當我們到了1的時候，我當成玩笑把手指轉了過來，沒意識到會被鏡頭拍到」。

莫西里說，這是她跟團隊的一個私下玩笑，「很抱歉播了出去，發生這種事不是我的本意，如果我冒犯任何人，讓任何人不舒服，我很抱歉。我真的不是對著觀眾或某個人比中指的人，這是一個愚蠢的玩笑，本來對象是我的一小群夥伴」。