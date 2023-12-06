叛逃俄國的前烏克蘭議員遭槍殺 疑是烏國家安全局下手

叛逃俄羅斯的前烏克蘭議員基瓦，疑遭烏克蘭國家安全局槍殺身亡。（截自YouTube影片）

一名叛逃俄羅斯 的前烏克蘭 國會議員在莫斯科郊區一處公園遭槍殺，幕後主使疑為烏克蘭國家安全局（SBU）。

衛報報導，現年46歲的前烏克蘭親俄議員基瓦（Illia Kyva）於2022年2月烏俄戰爭爆發前一個月逃往俄羅斯，並經常在網路上和俄羅斯國家電視台的節目上批評烏克蘭當局。

俄羅斯調查人員6日發布聲明表示，基瓦遭槍殺，遺體於莫斯科菁英郊區奧金佐沃（Odintsovo）的一處公園裡被發現。

俄羅斯調查委員會在聲明中表示，一名身分不明者用不明武器向受害者開槍，受害者因傷勢過重當場死亡。

一名不具名的烏克蘭消息人士向路透說，幕後主使是烏克蘭國家安全局。幾家烏克蘭媒體也引述消息來源稱，烏克蘭國家安全局暗殺了基瓦。

烏克蘭軍事情報發言人尤索夫（Andriy Yusov）在向國家電視台發表評論時暗示烏方參與此次暗殺行動，稱「我們可以確認基瓦已經玩完了。這樣的命運將降臨到烏克蘭其他叛徒以及普亭 政權的追隨者身上。」

尤索夫並稱基瓦是「最可惡的卑鄙小人、叛徒和賣國賊之一」，並表示他的死是「正義」的實踐。

基瓦去年因「破壞烏克蘭領土完整、主權和獨立」而受到英國制裁，烏克蘭法院因叛國罪和煽動暴力等罪名遭缺席判決14年監禁。