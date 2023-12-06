日銀副總裁暗示 負利率距離結束又更近了一步

日銀副總裁冰見野良三提出他對日銀結束負利率後的可能假設，暗示日銀可能距離那一天的到來已更近一步。(路透)

日本銀行（央行 ）副總裁冰見野良三對利率 轉正的可能影響提出假設，暗示央行距離結束負利率更靠近一步。

彭博資訊報導，冰見野6日重申，日銀將會繼續實施貨幣 寬鬆政策，直到達成可持續的通膨目標和薪資上漲為止，但他隨後又話鋒一轉，提到日銀退出大規模刺激措施後的各種可能影響。

冰見野良三表示，日銀就算實施2007年來首次升息，可能也不會像有些人擔心的那樣有殺傷力；家庭可能受益於淨收入增加，對企業的影響也可能有限。他並表示，金融體系的韌性足以因應這項轉變。

他的這番說法是日銀高層迄今發出的最明確訊號，顯示他們正在思考終結負利率會產生什麼影響。這些觀點將可能強化觀察家認為日銀明年年中會結束負利率的預期。

冰見野良三說，如果處理得當，「退出刺激計畫有足夠的可能性會帶來正面效果，廣泛的家庭和企業將受益於薪資和物價的良性循環，金融機構雖然將因持有長期債券而面臨未實現虧損，但也有機會透過新債換舊債來提高投資利潤率」。

冰見野還說，日銀對於開始退出負利率並沒有預設時間表，並會在開始著手前仔細評估經濟狀況。

此外，日銀6日也公開一份對其貨幣政策廣泛評估的相關資料，並在當中表示，日銀從2013年起實施的非傳統貨幣寬鬆措施，雖然有助創造工作機會，但對提高通膨的影響有限。