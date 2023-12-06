首爾警方：北韓駭客疑竊取雷射防空武器等科技資訊

一個北韓駭客團體疑似從14個實體竊取資料，以獲得包括雷射防空武器等國防科技資料，韓國警方正對此進行調查。(路透)

首爾一名警官今天表示，一個北韓駭客 團體疑似從14個實體竊取資料，以獲得包括雷射防空武器等國防科技資料，韓國警方正對此進行調查。

路透報導，首爾地方警察廳主導這項調查的警官指出，韓國與美國聯邦調查局（FBI）聯手進行調查，以查出這個名為Andariel的團體盜取資料的程度。

美國財政部於2019年將Andariel列為北韓政府資助的駭客團體，該團體專門針對外國企業、政府機構及國防產業進行惡意網路攻擊。

警方稍早一份聲明指出，遭攻擊的實體包括南韓國防企業、研究機構及製藥公司。約有250份檔案、1.2TB的資料遭駭客竊走。

警方表示，這個駭客團體設立代理伺服器，去年3月至12月期間在平壤 共存取資料83次。駭客利用韓國網頁代管服務中出租伺服器給未經身分驗證客戶的漏洞，使用這個伺服器被用來侵入企業及機構網站。

警方指出，這個團體還利用勒索軟體攻擊韓國及其他外國企業，敲詐價值4.7億韓元（約36萬美元）的比特幣。

儘管平壤先前已否認涉及網路犯罪，但北韓駭客經常被指利用網攻獲取金錢。

警方表示，一名外國女子的帳戶被用來進行比特幣轉帳並在中國一家銀行提領，疑似涉及勒索軟體攻擊而遭調查，但她否認有任何不法行為。