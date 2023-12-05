范德賴恩：歐盟不會一直容忍與中國貿易逆差擴大

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩表示，歐盟成員國將不會永遠容忍與中國間的貿易不平衡不斷擴大。(歐新社)

歐中峰會將於7日登場，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天在會前強調，歐盟 成員國將不會永遠容忍與中國間的貿易不平衡不斷擴大。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在「歐洲新聞編輯室」（European Newsroom）計畫下接受法新社採訪時表示，歐盟有保護自身市場的工具，但更希望透過談判解決問題。

范德賴恩及歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）將出席在北京舉行的歐中峰會。這將是2019年以來，歐盟領袖首次和中國國家主席習近平及中國國務院 總理李強 進行面對面會談，這次會議焦點擺在貿易事務及在烏克蘭和中東的戰爭。

就經濟議題部分，范德賴恩強調，歐洲並不是要嘗試與中國「脫鉤」，而是要讓已變得過度朝一方傾斜的雙邊關係「去風險化」。

她說：「我們已見到貿易不平衡日漸惡化。過去2年（歐盟對中國的）貿易逆差已翻倍，達到目前的接近4000億歐元（約4326億美元）。」

范德賴恩進一步表示：「隨著時間過去，歐洲領袖將不會容忍貿易關係失衡。我們有保護我們市場的工具。」

但她也說：「不過我們更希望談判出解決辦法。比方現在提出來討論這些選項，如果中國仔細予以考慮，我認為也符合他們的利益。」