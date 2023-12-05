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加拿大袋鼠運送過程上演出逃記 襲警後「落網」

中央社多倫多4日綜合外電報導
袋鼠被員警逮捕。(取自Facebook@durham regional police service)
袋鼠被員警逮捕。(取自Facebook@durham regional police service)

加拿大一隻袋鼠被運送至另一間動物園的過程中逃跑，警方出動圍捕時，其中一名警察慘遭袋鼠朝臉部揮拳。不過，袋鼠已於今天「落網」，終結近一周的野外出逃記。

路透報導，安大略省歐夏瓦動物園及趣味農場（Oshawa Zoo and Fun Farm）一名代表普雷德（Cameron Preyde）告訴加拿大廣播公司（CBC），這隻母袋鼠11月30日晚間從馴獸師手中逃離；袋鼠及馴獸師當時在這座動物園中途休息。

從隔天流傳於社群媒體的影片中可看到，袋鼠出沒於歐夏瓦的大馬路上。歐夏瓦是安大略湖（Lake Ontario）附近的城鎮，位於多倫多以東約60公里處。

一名警佐告訴CBC，巡邏員警於當地時間今天清晨3時左右，在歐夏瓦北部郊區發現袋鼠行蹤。他們與袋鼠訓獸師聯絡並依照指示，由尾巴來捕捉袋鼠。

警佐表示，圍捕過程中，袋鼠朝其中一名警察臉部揮拳，「這是他和同僚永遠不會忘記的職涯經驗」。

普雷德指出，這隻袋鼠逃跑時正在運送至魁北克一間動物園的途中，牠當時在歐夏瓦動物園接受治療並停留幾天休息。

普雷德說：「我們會讓牠在這裡多待一陣子，讓牠好好休息並確保牠的安全。」

動物園 加拿大 社群媒體

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