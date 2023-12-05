以色列升高轟炸 加薩情勢逐小時惡化

加薩南部甘尤尼斯出現烽火。(Getty Images)

世界衛生組織（WHO）駐巴勒斯坦 被占領土代表皮佩爾科恩今天表示，以色列對加薩 南部城巿甘尤尼斯和拉法周遭加強轟炸，當地形勢逐小時不斷惡化。聯合國 警告，沒有在加薩開設讓平民得以逃出的所謂安全地帶的可能。

路透報導，皮佩爾科恩（Richard Peeperkorn）透過視訊告訴記者：「形勢逐小時不斷惡化，到處都遭到加強轟炸，包括在南部地區這邊的甘尤尼斯（Khan Yunis），甚至拉法（Rafah）。」

他表示，進入加薩走廊（Gaza Strip）的人道援助「太少了」，越來越多人為了躲避轟炸而進一步南移，世衛組織對這塊人口稠密飛地的醫療體系之脆弱深以為憂。

「北部發生過的模式將會重演。」他指的是已被猛烈轟炸，人道援助幾乎遭到切斷的加薩北部。

「不可以重演，讓我把這件事講得非常清楚，人道災難日益嚴重。」

法新社報導，人在埃及開羅的聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）透過視訊告訴記者：「所謂安全地帶不科學、不合理，也不可能，我認為當局也知道。」

艾爾德警告，缺乏衛生和庇護設施已經創造疾病爆發的「完美風暴」。

他說，糧食、飲水、醫藥和庇護所「完全、徹頭徹尾缺乏」的當地，「不過就是幾個街角、人行道、只蓋一半的建築物，其實就是幾處彈丸大的荒地」。

以色列擴大攻勢，進一步深入遭到圍困的加薩走廊，與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）武裝分子在加薩南部激戰。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）加薩事務主任懷特（Thomas White）表示，以色列命令超過60萬人撤離、躲避轟炸。

他在社群平台X發文表示：「通常有28萬人的拉法已經收容約47萬名境內流離失所者，應付不了原本的兩倍人口。」

懷特呼籲，現在只剩下停火一途才能夠拯救加薩孩童性命。