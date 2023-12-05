日本東京擬取消排富條款 包括私立高中將實質免學費

日本東京都政府已確定一項政策方針，2024年度將針對居住東京都的高中生學費補助取消排富條款。(示意圖／ingimage)

日本 東京都政府已確定一項政策方針，2024年度將針對居住東京都的高中生學費補助取消排富條款，未來包括私校在內的東京都內所有高中都將實質免學費。

日本讀賣新聞報導，東京都政府相關人士表示，東京都政府希望藉此減低家長學費負擔，打造一個易於養育孩子的環境。

東京都政府等表示，東京都立高中一年學費一律約12萬日圓（約815美元），私立學校平均約48萬日圓（約3260美元）。目前做法是由東京都政府等針對年所得不到910萬日圓（約6萬1820美元）的家庭，以上述各類學校學費為上限給予補助。

只不過受到物價高漲等影響，日本目前連年所得超過910萬日圓的家庭經濟負擔也增加，東京都政府基於轄內學費高的私校數目多於都立學校的特有現況，決定取消排富條款。

2022年度補助對象約19萬人，一旦取消排富條款後，至少會增加約12萬人，預計將新增逾400億日圓（約2.7億美元）補助金。東京都議會公明黨議員一直以來要求公私立高中實質免學費。

此外，東京都政府也將針對公立中小學營養午餐免費提供補助，對象是以提供免費營養午餐的區市町村政府為對象，補助其一半經費。