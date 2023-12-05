以色列：若能換回人質 會考慮加薩再度暫時休戰

以巴衝突持續延燒，加薩水資源短缺，加薩南部拉法的巴勒斯坦兒童5日排隊領取用水。(路透)

以色列 政府發言人列維（Eylon Levy）表示，若能再次與巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 達成協議，換回仍在哈瑪斯手中的137名以色列人質，以色列將考慮再度暫時休戰。

這波以巴衝突自10月爆發以來，上月24日起曾暫停交火7天，但雙方已於本月1日再度重啟戰火。

香港南華早報5日引述列維報導，以色列在這場戰爭中的目標，包括確保所有遭哈瑪斯及其他武裝團體綁架的以色列人質獲釋，以及擊潰哈瑪斯。他說，若能用暫時停火換回人質，以方會納入考慮。

以色列宣稱，以巴1日重啟戰火的原因，是哈瑪斯違背約定，未能釋放所有以色列婦孺。以方表示，哈瑪斯手中仍有20名以婦女、2名以男孩及115名以男性，不確定是否所有人質都平安無事。

卡達表示，正努力促成另一次暫時停火。卡達國王塔米姆說，暫停交火不該被視為永久停火的替代方案。

此外，列維似乎也證實以色列政府的計畫，即哈瑪斯領袖無論身在何處，包括卡達及土耳其，他們都將成為以色列暗殺的目標。列維說：「所有哈瑪斯恐怖份子都是行走的死人。」他還說，凡是想對猶太人進行種族滅絕者，以色列會將他們繩之以法，直到天涯海角。