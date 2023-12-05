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古巴前領袖卡斯楚流亡美國胞妹逝世 享耆壽90歲

中央社邁阿密4日綜合外電報導
古巴前領導人卡斯楚兄弟的胞妹璜尼塔．卡斯楚(Juanita Castro)2009年在邁阿密受訪。(歐新社資料照)
古巴前領導人卡斯楚兄弟的胞妹璜尼塔．卡斯楚(Juanita Castro)2009年在邁阿密受訪。(歐新社資料照)

一名與古巴卡斯楚家族關係親近的記者表示，古巴前領導人卡斯楚兄弟的胞妹璜尼塔．卡斯楚在邁阿密去世，享耆壽90歲。她在邁阿密度過數十年的流亡生活，為推翻她的兄弟奮鬥。

法新社報導，與璜尼塔（Juanita Castro）共同執筆自傳的記者柯林斯（Maria Antonieta Collins）在社群平台Instagram寫道：「今天，璜尼塔．卡斯楚去世了。她是一名傑出的女性，（也是）為她深愛的古巴奮鬥不懈的戰士。」

璜尼塔和兄長斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）及勞爾．卡斯楚（Raul Castro）對於古巴革命的路線意見分歧。這場革命在1959年取得成功，她於1964年逃離古巴。

璜尼塔流亡邁阿密後，時常大力抨擊她的兄弟，她曾公開表示，她甚至使用代號「唐娜」（Donna）與中央情報局（CIA）合作，試圖推翻卡斯楚政府。

她在回憶錄「我的兄長斐代爾和勞爾‧卡斯楚：不為人知的秘辛」（My Brothers Fidel and Raul, the Secret History，暫譯）中敘述自身經歷，認為要在雙重身分中取得平衡十分不容易，因為她既是卡斯楚家族在佛羅里達州（Florida）南部備受謾罵的妹妹，又是流亡社群一員。

古巴 佛羅里達州 中央情報局

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