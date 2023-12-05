緬甸邊境動盪 軍方籲少數民族武裝組織尋求政治解決

緬甸軍政府領袖敏昂萊。(美聯社)

緬甸 官方媒體今天報導，軍政府領袖敏昂萊呼籲在全國各地與軍方交戰的少數民族武裝團體尋求政治方案來解決問題。反軍方陣營則說，只有軍方保證不再參政，才會有真正的對話。

綜合法新社與路透報導，緬甸軍政府正苦於應付少數民族武裝組織在毗鄰中國、印度和泰國 邊界附近地區發動的協同攻勢；分析家說，這是自緬甸軍方2021年發動政變奪權以來所面臨的最大威脅。

國營的「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）報導，軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）「警告，如果武裝組織繼續犯蠢，相關區域的居民將承受嚴重影響…所以有必要考量民眾性命，那些組織必須以政治手段解決他們的問題」。

緬甸有逾12個少數民族武裝團體，其中許多自緬甸1948年從英國獨立以來就在邊境占地，與軍方交戰。

今年10月底，3個武裝團體在撣邦（Shan State）北部聯合發動攻勢，占領數座城鎮，控制了毗鄰中國邊界的數個重要貿易樞紐。

根據聯合國 的實地調查報告，自武裝團體10月展開攻勢以來，可能已有超過250名平民喪命，包括兒童。

聯合國表示，緬甸各地逾50萬人流離失所。

緬甸民主派人士成立的「全國團結政府」（National Unity Government）支持部分武裝反叛團體，並駁斥敏昂萊主張對話的呼聲。

「全國團結政府」發言人喬紹（Kyaw Zaw）說：「他們在戰場上一敗塗地，就想找條出路。如果軍方保證不再參政，才會有真正的對話；他們必須接受民選政府管轄。」