雅加達出現兒童肺炎黴漿菌病例 新冠病例也增加

印尼雅加達衛生局通報數起兒童感染肺炎黴漿菌的病例。圖為印尼雅加達一處街景。(歐新社)

印尼 雅加達衛生局通報數起兒童感染肺炎黴漿菌 的病例，但拒絕透露目前有多少人感染。與此同時，印尼新冠肺炎病例也正在增加，印尼當局提醒民眾注意。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）等媒體報導，印尼衛生部門日前為了因應中國呼吸道疫情，指示全國醫護人員加強監測呼吸道疾病案例，如今雅加達衛生局發現有數名兒童感染肺炎黴漿菌。

雅加達衛生局流行病防治處主任莎拉曼（Ngabila Salama）表示，在對病患進行檢測 後，發現有幾名兒童感染了肺炎黴漿菌。報導指出，肺炎黴漿菌通常感染年紀較小的兒童，症狀包括咳嗽和喉嚨痛，病情通常較輕微，因此又被稱為「會走路的肺炎」。

莎拉曼不願透露有多少兒童受到感染，只說衛生局正進行更多檢測，以釐清有多少病例與肺炎黴漿菌有關。

莎拉曼解釋，因為兒童同時感染其他可引起類似肺炎症狀的病毒很常見，像是流感、腺病毒和呼吸道合胞病毒。她說，若兒童病情嚴重可能需要長期住院治療。

印尼衛生部向「雅加達郵報」表示，目前已建立通報制度，但拒絕證實雅加達衛生局的檢測結果。

此前，印尼衛生部為了應對中國呼吸道疫情，上週指示全國醫護人員加強監測呼吸道疾病案例，印尼政府還計劃加強邊境監控，指示官員密切關注來自中國的旅客、動物和貨物。

此外，印尼高度關注中國呼吸道疫情會不會影響印尼的同時，印尼本地的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例持續上升。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，印尼衛生部通訊和公共服務局局長西蒂（Siti Nadia Tarmizi）表示，印尼的新冠病例增加是因為出現了新變異株。

她今天說，過去通常每週出現10至20個確診病例，但上週增加到267例，這是因為暱稱為「艾里斯」（Eris）的新變異株EG.5和EG.2。

西蒂建議，病例增加時，民眾可以採取一些措施避免病毒傳播，像是生病時應戴上口罩，此外，她還建議老年人或慢性病患在公共場所戴口罩。