COP28峰會20多國要求核電提高3倍 反核組織批不切實際

COP28首次全球盤點「巴黎協定」減碳進程，呼籲各國需要加速淨零的步伐。(記者陳煜彬／攝影)

COP28峰會中以美國為首的20多個國家，要求在2050年將核電產能提高至2020年的3倍，國際反核組織今發布聲明，認為此承諾不切實際，強調不應把核電作為解決氣候問題的方案，認為各國政府應採取更有效的氣候行動，另峰會上有高達120個國家響應2030再生能源發電增至目前的3倍。

無核氣候聯盟（Don't Nuke the Climate，DNtC）發布聯合聲明，認為使全球核電裝置容量在2050年成長3倍的承諾不切實際，強調核電是種極不穩定、危險、且不合經濟效益的電力，自鈾礦開採至核燃料循環、包含除役與最終處置，都會汙染環境，並且侵害人權。不應視核電為氣候危機解方。

該聯合聲明中舉例，日本 企業東芝因在美國核電生意失敗而瀕臨破產；美國開發商NuScale Power近來宣布取消建造「小型模組化反應爐」（SMR）的計畫，顯見即使有官方挹注大量補貼，核電的SMR仍毫無價格競爭力。

台灣綠色公民行動聯盟為成員之一，共同呼籲為因應氣候危機，當務之急是逐步淘汰化石燃料，認為提出核電等虛假的「解方」只會延緩真正的行動，並強化現有不正義的結構。

日本地球之友執行理事滿田夏花指出，日本自2011年福島核災以來已歷時近13年，但核災從未結束，民眾仍受核災衝擊；目前尚未有高階核廢料的處置設施，繼續運作核電廠只會遺留龐大負擔，延禍後世。

國際地球之友代表Lise Masson說，過去60年內，美國所提議的核子反應爐超過半數遭到取消，現今已完工的核子反應爐的平均興建期程超過10年，而在核工業發展史中，興建機組計畫的整體成本持續上揚，計畫更屢屢出現嚴重成本超支與工期延宕。而風電和太陽能是世界上最便宜、成長最快的能源，其他用於清潔能源轉型的再生、高效的方案也在追求同樣的道路。

原子力資料情報室執行理事松久保肇表示，引進核電廠通常需20年期程，這對於因應當前所面臨的氣候變遷 毫無助益；在核電廠完工前的漫長等待中，還得仰賴現有的化石燃料基礎設施，因而耽誤去碳進程。

松久保肇指出，核電廠的成本遠高於再生能源，因為氣候問題而導致關閉的核電廠總量，在過去30年間增加約8倍，核電廠極易受到氣候變遷的衝擊；政府與核工業大力推銷成本昂貴且建置耗時的核電，而非更便宜、更快速的再生能源，對去碳進程及消費者，毫無益處。

國際環境組織生態保衛共同主席、另類諾貝爾獎 「 優質民生獎」得主斯利魏雅克（Vladimir Slivyak）表示，戰爭增加軍事攻擊的風險，發生在烏克蘭札波羅熱核電廠的事件可見一斑；在當今不穩定的世界中，核電更有造成放射性災難的額外風險。