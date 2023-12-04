住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

(截自TikTok)

一名來自蘇丹的無證移民，在英國政府提供的庇護 飯店裡拍片炫耀非法收入，他用雙手大數鈔票並扔到地上，引發議論。

周日郵報(The Mail On Sunday)3日報導，這名34歲的男子名為穆罕默德(Omer Muhammad)，他在TikTok影片中，手持厚厚一疊現金，邊數邊扔，還配上饒舌音樂。

穆罕默德說，他靠著送外賣及在建築工地打工，每日可賺取60元英鎊(約76美元)，他表示，庇護所的住民半數都在從事非法打工，「很多人靠送餐賺錢。」

穆罕默德已在英國德比的米德蘭飯店免費住了一年半；這裡住了200名尋求庇護的無證移民，住宿費用由人民的稅金支付。

周日郵報調查報導，這些沒有工作許可的無證移民，每個月靠著送外賣可賺取1500英鎊(約1902美元)；一些餐飲外送員將工作私下發包給無證移民，換取每周100元的佣金。

主管移民事務的部長詹里克(Robert Jenrick)表示對這種現象「完全無法接受」，他要求食品配送公司停止雇用非法的外送員，並警告這會變相鼓勵更多的無證移民跨境謀生。

這種伴隨無證移民增加而盛行的地下經濟，也引發更多關於社會公平的討論。

穆罕默德已婚，但他將妻子留在蘇丹，經由陸路前往利比亞，然後登上一艘移民船抵達馬爾他；在馬爾他非法打工三年後，他用購於黑市的義大利 護照飛往米蘭，接著乘火車到法國，再搭上一艘載滿移民的船橫渡英吉利海峽。