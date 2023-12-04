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馬爾地夫總統：印度同意撤走駐軍

中央社／新德里3日綜合外電報導
馬爾地夫總統穆伊祖。（美聯社）
馬爾地夫總統穆伊祖。（美聯社）

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）今天說，印度政府已同意撤走當地駐軍。馬爾地夫是位於印度洋的島國。

路透報導，穆伊祖於9月的總統大選勝出，他在競選期間說要一改馬爾地夫的「印度優先」政策，承諾會要印度撤走約75人的駐軍。

穆伊祖告訴媒體：「在雙方已完成的討論裡，印度政府同意撤走官兵。我們還同意成立高級別委員會來解決與開發計畫相關議題。」

穆伊祖是在聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）峰會場邊和印度官員接觸後，做上述說明。

印度向馬爾地夫提供某些軍事裝備，也會協助救災，並在幫馬爾地夫建設海軍造船廠。

新德里一名印度政府高層告訴路透社，印度和馬爾地夫確有就撤軍討論，雙方也都承認印度提供援助的重要性。

這名官員說，馬爾地夫「承認這些（印度）平台的作用...關於如何保持這些平台運作目前正在討論。雙方同意成立的核心小組將研究如何推動相關細節」但這名官員沒直接評論穆伊祖的談話。

印度和中國一直競逐在當地的影響力，支持穆伊祖的聯盟被認為立場較親中。

印度在馬爾地夫的駐軍人員主要是操作、維護提供當地的2架直升機和1架雙發螺旋槳定翼機。

穆伊祖在上月的總統就職典禮說，他會確保國家沒有外國軍隊。

印度 聯合國

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