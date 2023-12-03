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美國軍艦紅海遇襲 葉門青年運動聲稱攻擊2艘船

菲律賓南部彌撒驚爆4死數十傷 IS認了犯案

中央社貝魯特／菲律賓馬拉韋3日綜合外電報導
菲律賓馬拉韋市民答那峨州立大學體育館今天進行主日禮拜期間驚傳爆炸。（美聯社）
菲律賓馬拉韋市民答那峨州立大學體育館今天進行主日禮拜期間驚傳爆炸。（美聯社）

菲律賓南部一所大學體育館今天舉行彌撒期間發生爆炸，造成至少4人喪生、數十人受傷。武裝激進聖戰組織伊斯蘭國已經聲稱犯案。

法新社報導，伊斯蘭國（IS）在加密通訊軟體Telegram上的頻道發布聲明指出：「哈里發國（caliphate）士兵對馬拉韋市（Marawi）一場大規模基督徒聚會引爆一個爆炸裝置。」

馬拉韋市民答那峨州立大學（Mindanao State University）體育館今天進行主日禮拜期間驚傳爆炸。馬拉韋市是菲律賓最大穆斯林城市，2017年曾被伊斯蘭主義武裝分子圍困5個月。

高階警官貝拉達（Emmanuel Peralta）表示，一個急造爆炸裝置（IED）引起的爆炸造成4人死亡、約50人受傷。

安全官員稍早表示，當局近日針對伊斯蘭主義武裝分子展開一系列軍事行動，這起爆炸可能是對方進行的報復攻擊。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天稍早以「無謂的」、「令人髮指的」等措辭譴責「外國恐怖分子」進行這起攻擊。教宗方濟各（Pope Francis）也為受害者祈禱。

梵蒂岡聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）廣播教宗從寓所發表評論說：「我與家屬同在、與民答那峨民眾同在，他們已經蒙受了那麼多苦難。」

教宗 方濟各

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